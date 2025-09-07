紅海海底電纜斷裂 微軟Azure服務受影響

快訊

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導

美國科技巨擘微軟公司（Microsoft）今天表示，受到紅海（Red Sea）多條海底光纖電纜斷裂影響，其雲端運算平台Azure用戶可能遭遇連線不穩、網速下降等問題。

路透社報導，微軟在Azure服務健康狀態更新中指出，途經中東地區的數據傳輸可能出現中斷或延遲現象，未經中東的網路流量則不受影響。

微軟表示，已透過其他路徑分流，維持基本連線功能。

Microsoft Azure是微軟推出的雲端服務平台，市占率位居全球雲端服務商第2，僅次於亞馬遜（Amazon）旗下雲端運算服務Amazon WebServices（AWS）。

