紅海海底電纜斷裂 微軟Azure服務受影響

今年以來，在中美關稅與貿易摩擦升溫的背景下，外界普遍認為中國股市將難有亮眼表現，然而上證指數卻逆勢走高，年內漲幅超過一成，更一度來到3888點，創下十年以來新高。這個「出乎意料」的結果，凸顯了政策與資金合力對股市的巨大影響，也讓市場開始討論，這一次，中國股市是否真有可能走向「慢牛」？

2025-09-07 09:00