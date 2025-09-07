投書華爾街日報 美財長籲全面檢討聯準會

美國財政部長貝森特投書華爾街日報，痛批聯準會（Fed）「任務蔓延」、「機構臃腫」，冒著獨立性淪喪的風險，並呼籲對央行進行全盤檢討，包括貨幣政策。

貝森特寫道：「獨立性的核心是公信力和政治正當性。兩者皆因Fed撈過界、逾越法定職責而岌岌可危。」

他特別批評Fed在2007~2009金融危機過後，藉由量化寬鬆（QE）挹注過多流動性，且對銀行體系監管過度。他說：「像QE這種非傳統政策，只應用於真正緊急情況，且必須與聯邦政府其餘部門協調。」

貝森特曾頻頻呼籲Fed主席鮑爾對Fed非貨幣政策職務作內部檢討，如今更進一步提出要求。他說：「必須對整個機構，包括貨幣政策、監管、溝通、人員配置和研究，進行誠實、獨立、不偏黨派的檢討。」

提到監管，貝森特提議建立「更有條理的框架」，授權聯邦存保公司（FDIC）和貨幣監理局（OCC）「主導銀行監理，讓Fed專注於總體經濟監督、最後放款者流動性，以及貨幣政策」。