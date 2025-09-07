歐盟開罰Google 川普嗆反制…揚言展開301調查

歐盟5日對Alphabet公司旗下Google祭出29.5億歐元（34.5億美元）反托辣斯罰款，理由是Google廣告技術事業從事反競爭行為。美國總統川普隨後揚言對歐盟展開調查，意味美國可能對歐盟開徵新關稅。

川普在社群媒體Truth Social上指出，歐盟開罰Google既不公平又充滿歧視，美國政府不會容許這些歧視性行為。川普不久後在白宮向記者透露，將直接與歐盟就此事交涉。

川普說：「我們不能讓美國優秀的空前獨創力陷入這種處境，如果這種情況真的發生，我將被迫啟動301條款程序，以取消這些美國納稅企業背負的不公平罰款。」

1974年貿易法301條款允許美國懲罰其他國家，前提是這些國家從事「無法證明正當」、「不合理」或加重美國貿易負擔的行為。巴西起訴前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）後，川普就曾對從巴西進口的商品展開301調查。

歐盟這次對Google祭出的罰款是布魯塞爾當局數一數二嚴厲的制裁，也是Google十年前與歐盟競爭監管機關槓上以來吞下的第四筆罰款，金額僅次於2018年的43億歐元。歐盟表示，Google持續濫用主宰地位，給予自家廣告交易平台競爭優勢，必須停止採取這種作法。

歐盟反托辣斯執委黎貝拉（Teresa Ribera）說：「如果市場機制失靈，政府機構必須採取行動，以避免居主宰地位的業者濫用權力。真正的自由意味平起平坐，大家以相同條件競爭，公民有真正的選擇權力。」

Google已承諾將上訴。該公司監管事務副總裁馬爾霍蘭（Lee-Anne Mulholland）表示，歐盟祭出罰款缺乏正當理由，要求Google採取的調整會提高歐洲企業賺錢難度，進而衝擊這些公司。向歐盟執委會投訴的歐洲出版商理事會（EPC）則表示，光是祭出罰款無法整治歐洲破損的廣告技術市場。

EPC執行董事薇德（Angela Mills Wade）說：「如果未採取強而有力的決定性行動，Google只會把罰款當成事業成本來減記，進一步鞏固AI時代主宰地位。」