美經濟前景不妙…股跌債揚 台積電ADR逆勢漲3.5%

美國股市5日下跌，美債則大漲，美國最新就業數據顯示經濟前景轉差，卻也排除聯準會（Fed）本月降息的最後障礙，除非本周公布的通膨數據出現極端變化。 路透
美國股市上周五（5日）下跌，美債則大漲，美國最新就業數據顯示經濟前景轉差，卻也排除聯準會（Fed）本月降息的最後障礙，除非本周公布的通膨數據出現極端變化。

標普500指數5日下跌0.3%，科技股為主的那斯達克綜合指數小跌不到0.1%，道瓊工業指數下挫220點，跌幅0.5%。一周下來，標普500指數上漲0.3%，那斯達克漲1.1%，而道瓊跌0.3%。

費城半導體指數上漲1.7%，其中博通漲9.4%，執行長陳福陽證實拿到價值100億美元大單，據報導這客戶就是OpenAI。博通最大供應商台積電（2330）ADR也漲3.5%。輝達和超微受此消息影響，分別跌2.7%和6.6%。

對Fed利率政策敏感的美國2年期公債殖利率，降至2022年以來最低的3.506%，10年期公債殖利率則降至4.085%。公債價格和殖利率呈反向走勢。

現貨金價5日一度突破每英兩3,600美元，延續上周強勁漲勢，隨後漲幅收斂至1.2%，收盤價報每英兩3,586.69美元，仍創收盤新高價。國際油價5日收跌逾2%，因美國就業疲軟削弱能源需求前景，同時市場預期OPEC+將決定進一步增產。

美股早盤受Fed會更積極寬鬆的預期心理激勵，一度創下盤中新高，但到了中午，投資人卻開始擔憂就業放緩。Verdence Capital Advisors投資長荷尼曼說：「股市在擔心，就業數據這麼疲弱，代表經濟狀況比原先預期更糟。」

就業數據令人失望，證實美國經濟開始放緩。交易員認為，降息幅度可能更大。芝商所（CME）FedWatch工具顯示，利率期貨交易推算，9月有一成機率會降息2碼（0.5個百分點）。

AmeriVet Securities美國利率主管法拉奈洛說：「雖然通膨仍高於Fed的目標，但毫無疑問，市場目前最關注的就是勞動市場的變化。幾個月後可能會有變化，我們無法確定，但現在的氛圍就是如此。」

據FactSet調查，本周四公布的8月CPI年增率，料將自2.7%升至2.9%。若排除波動較大的食品和能源價格，核心CPI年增率則持平於3.1%。B Riley Wealth首席市場策略師霍根說：「只有CPI數據遠高於預期，才可能動搖市場對即將降息的假設。」

