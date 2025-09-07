聽新聞
美銀：Fed今年降息兩次

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

美國銀行（BofA）經濟學家因為8月的就業數據被弱，現在預期聯準會（Fed）今年將降息兩次，時間點會在9月和12月。放棄先前認為今年完全不會降息、異於同業的預測。

美銀經濟學家巴維在最新的分析報告中說：「現在不只是勞動力供給，勞動力需求惡化也有了更清楚的證據。」

美銀修正後的Fed降息預測，除了今年降兩次，每次1碼；明年估會有3碼的降息幅度，預期自6月開始。如此一來，政策利率將在由現在的4.25%～4.5%區間降至3%～3.25%區間。

美銀在未修改降息預測之前，是唯一不認為9月會降息的華爾街主要銀行。新版的今年降息預測已與市場預期和其他多數同業一致。根據美銀經濟學家的這份最新預期，美國8月核心個人消費支出（PCE）平減指數將比去年同期上升3%，且在今年底前會進一步走高，Fed因而難以在10月降息。

Fed 降息 美國

