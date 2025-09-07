美國總統談Fed主席人選…三選一 貝森特坦言沒興趣

美國總統川普5日在白宮對記者說，他屬意的下任聯準會（Fed）主席人選，現在已經減至三人，他們是：白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）、Fed前理事華許（Kevin Warsh）以及現任Fed理事沃勒（Christopher Waller）。

川普還說，他也有考慮財政部長貝森特，但貝森特沒興趣。與川普同在橢圓形辦公室聽記者提問的貝森特，當場證實自己無意於此。貝森特說：「我是地表唯一不想要這個職位的人。」川普向記者說明，他原本有四個人選，現在講這三人，因為貝森特跟他說：「我沒有要離開（財政部）。」

川普已清楚表明意向，他要提名的一位更能夠與他看法一致、應快速推動降息的聯準會主席。他一直大罵現任主席鮑爾在降低借貸成本的行動「太慢」，高房貸利率傷害到購屋民眾。鮑爾的主席任期將在明年5月屆滿。

鮑爾領導的聯準會，今年來一直維持利率不變，主要是擔心川普關稅恐重燃通膨，最近才比較把憂慮的焦點轉到勞動力市場放緩上。鮑爾上月底談到勞動市場出現下行風險，可能需要進行審慎的政策調整，市場解讀他將在9月的利率會議上支持降息1碼。

川普5日看到最新公布的就業數據不佳後，又再怪罪就是因為聯準會一直沒有行動。

川普最後考慮三人名單當中，哈塞特目前是川普的國家經濟委員會主任，一直是川普關稅與其他政策的堅定擁護者；同意川普所說的，Fed一直把利率維持在不適當的高水準。華許更是頻頻呼籲聯準會要「政權更替」。現任Fed理事沃勒2020年被川普選來擔任理事之前，是聖路易聯準銀行的研究部門主管；如果川普最後選定他，就是內升。

川普稍早曾說，他對選誰接任Fed主席其實已有一些想法，但他仍會走完面談程序。然而目前外界仍不清楚遴選時間表。上周稍早，負責規劃的貝森特對華爾街日報說，他那一關的面談會在5日開始，但身為最後候選人之一的華許3日表示自己還沒被排定面談時間。哈塞特兩周前則是提及，川普應該「再過幾個月」才會決定人選。