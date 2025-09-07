AI晶片美國優先法案 輝達稱有礙產業競爭

美國國會推動AI GAIN法案，將要求本國AI晶片製造商向海外供貨前先滿足國內需求。不過，輝達5日說，AI GAIN法案將有礙使用先進晶片產業的全球競爭。

路透報導，輝達表示，這項法案對美國領導地位與經濟的影響，與拜登時代制定、對各國運算能力設限的「AI擴散規則」相似。

AI GAIN法案全名為「保障國家人工智慧獲取與創新法案」，被寫進「國防授權法案」（NDAA）的一部分，規定AI晶片製造商在供應外國客戶前，須優先滿足國內對先進處理器的訂單。

輝達發言人表示：「我們從未為了服務其他國家而剝奪美國客戶的權益。這項法案試圖解決一個不存在的問題，將限制任何使用主流運算晶片產業的全球競爭。」

如果這項法案通過，將實施新的貿易限制，要求出口商在運送超過特定性能上限的晶片前，必須取得許可和批准。

法案內容說：「美國及商務部的政策應拒絕最強大AI晶片的出口許可，包括總運算能力達4800以上的晶片，並在美國企業尚未獲得同等晶片前，限制先進人工智慧晶片出口給外國實體。」