AI新創冒犯作家群 Anthropic將支付逾15億美元

人工智慧（AI）新創公司Anthropic 5日同意支付至少15億美元，以平息與一群作家的版權訴訟。文件顯示，若這項和解方案通過，將是史上最大一筆公開報導的版權賠償案，也創下AI時代的先例。

根據訴訟文件，Anthropic同意為共50萬本下載的書籍，支付每本約3,000美元外加利息，並銷毀包含盜版資料的資料集，此外，若後續確定有更多作品被盜，賠償金額可能會進一步增加。在此協議下，Anthropic未來仍有可能因旗下AI模型所創造的內容，面臨侵害版權的訴訟。

這起集體訴訟是在去年由三名作家巴茨（Andrea Bartz）、格雷伯（Charles Graeber）與強生（Kirk Wallace Johnson）提告，指控Anthropic非法使用數百萬本盜版書籍訓練聊天機器人Claude，手段如同「大規模剽竊」。

舊金山聯邦地區法官阿爾蘇普6月判決，Anthropic使用這些書籍訓練Claude屬合理使用（fair use），因內容經過足夠的「改造」，但從盜版網站下載700萬本盜版書籍，則屬侵權。

原告律師尼爾森表示，「這起和解案向AI公司與創作者釋放明確訊號，亦即從這些盜版網站擷取受版權保護的作品是錯誤行為」。不過，這也意味本案原告是因為Anthropic非法下載書籍而獲得賠償，而非其作品被用來訓練AI。

近來有一連串訴訟，指控OpenAI、微軟和Meta在內的科技公司，使用受版權保護的素材來訓練生成式AI系統，而上訴這宗「巴茨訴Anthropic案」（Bartz v. Anthropic ）是首起和解協議，可能影響其他待決訴訟的結果，也有望促使科技公司向版權所有人取得授權同意。