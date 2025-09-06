發源地光環沒用？南韓喝珍奶「棄台轉中」 台灣這品牌收掉75%門市

中國大陸連鎖珍珠奶茶店近幾年持續以緩慢但穩定步伐進軍南韓，在這個長期以來由咖啡主宰的市場占有小小一席之地。相較之下，台灣兩大珍奶品牌貢茶及老虎堂南韓分店數量雙雙下滑，老虎堂門市和五年前相比大減四分之三。

韓國先鋒報（Korea Herald）報導，常被喻為「茶飲界星巴克」、4月在美國那斯達克掛牌上市的霸王茶姬正計劃進軍南韓，據傳最近任命一名南韓籍行銷老將擔任行銷長，與南韓合作夥伴的協商已進入最終階段，最快今年底前將成立合資事業。

霸王茶姬進軍南韓後，與該品牌競爭實力最強的是中國大陸最大珍奶品牌蜜雪冰城。蜜雪冰城2022年進軍首爾，珍奶價格訂在3,000韓元（2.15美元）左右，比競爭對手低1,000至2,000韓元，目前蜜雪冰城在弘益大學及中央大學周遭等學生密集地區經營10多家分店。

茶百道2024年2月也跨足南韓，在首爾開設南韓首家分店，隨後南韓門市數量快速增加至18家，幾乎占該品牌海外分店總數一半。去年3月進軍南韓的喜茶，定位是使用高檔原料的高階連鎖品牌，目前喜茶已在首爾開設六家分店。

業內人士說：「消費者近來較不在乎品牌發源地，他們比較介意是否划算。」

對比之下，台灣兩大珍奶品牌貢茶及老虎堂熱度已下滑。貢茶去年南韓分店數量從901家降至898家，是2019年以來首次下滑。曾要排隊1小時才能買到飲料的老虎堂截至9月在南韓有13家門市，低於2020年的52家。

業內高層人士說：「霸王茶姬及蜜雪冰城等品牌能否把蜜月期動能轉化為持久動力，不只取決於創新，在這個趨勢瞬息萬變、咖啡仍占據主宰地位的市場是否適應良好也是關鍵。」