快訊

繼續下單台積電！ 高通CEO艾蒙：英特爾晶片製造技術還不夠好

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
高通（Qualcomm）執行長艾蒙（Cristiano Amon）。路透
高通（Qualcomm）執行長艾蒙（Cristiano Amon）說，英特爾（Intel）以要成為一個供應商而言，目前製造行動電話處理器的技術還不夠好。

艾蒙5日接受彭博電視訪談時表示，如果英特爾的製造技術能夠進步，生產出效能更好的晶片，高通將會考慮成為英特爾的客戶。他說：「我們希望英特爾能成為一個選項，但今天它還不是。」因此，高通現階段的晶片製造供應商仍會繼續選擇台積電三星電子。

高通與半導體產業多數業者一樣，自己設計晶片，製造則是委外。而英特爾曾經是全球最大晶片製造商，現在除了生產自己設計的晶片，也試圖吸引外部客戶從事代工製造，希望扭轉公司的命運。高通就是這類外部客戶。

高通現在最主要的營收來自銷售安卓系統智慧手機的處理器，在艾蒙的領導下，亦正在致力轉型，例如，切入車用晶片這個新市場，追求公司營收成長不只是仰賴智慧手機。高通已向投資人報告，預期在2029年以前，在車用和連網裝置的營收可以達到220億美元。

5日稍早，高通宣布開發出自駕產品Snapdragon Ride Pilot，並應用在BMW新發表的iX3休旅車之內。高通在車用市場的布局循序漸進，先聚焦開發支援資訊與娛樂系統使用的晶片，取得有力位置後，現在得以升級到觸及駕駛功能的技術。

艾蒙宣傳自家的Snapdragon Ride Pilot系統時強調，高通這個產品為BMW的iX3帶來強大算力的同時，耗電小，車輛亦可擁有絕佳續航里程。

客戶 高通 三星 半導體 英特爾 台積電

