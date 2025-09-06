通膨數據也難動搖Fed本月降息 美股投資人如今擔心經濟是否惡化

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
有投資人認為，除非CPI數據遠高於預期，市場對Fed即將降息的假設已難以搖撼。美聯社
美國股市周五下跌，美債大漲，美國最新就業數據顯示經濟前景轉差，但也排除聯準會（Fed）本月降息的最後障礙，除非下周公布的通膨數據出現極端變化。

標普500指數周五下跌0.3%，科技股為主的那斯達克綜合指數小跌不到0.1%，道瓊工業指數則下挫220點，跌幅0.5%。一周下來，標普500指數上漲0.3%，那斯達克漲1.1%，而道瓊跌0.3%。

費城半導體指數上漲1.7%，其中博通（Broadcom）大漲9.4%，執行長陳福陽證實拿到明年出貨價值100美元大單，據報導這客戶就是OpenAI。博通最大供應商台積電ADR也大漲3.5%。輝達（NVIDIA）和超微（AMD）則受此消息影響，分別大跌2.7%和6.6%。

對Fed利率政策敏感的美國2年期公債殖利率降至2022年以來最低水準3.506%，10年期公債殖利率則降至4.085%。公債價格和殖利率呈反向走勢。

美股早盤受Fed會更積極寬鬆的預期心理激勵，一度創下盤中新高，但到了中午，投資人卻開始擔憂就業放緩。

Verdence Capital Advisors投資長荷尼曼（Megan Horneman）說：「股市顯然在擔心，就業數據這麼疲弱，代表經濟狀況比原先預期更糟。」

就業數據令人失望，證實美國經濟確已開始放緩。有交易員如今認為，降息幅度可能更大。芝商所（CME）FedWatch工具顯示，利率期貨交易推算，本月有一成機率會降息2碼（0.5個百分點）。

摩根大通首席經濟學家費羅利（Michael Feroli）說：「今天（就業）消息恐怕對經濟成長前景的疑問，比對Fed動向的疑問還多。」他說，這份數據應已掃除Fed本月降息1碼的「最後主要障礙」。

AmeriVet Securities美國利率主管法拉奈洛（Gregory Faranello）說：「雖然通膨仍高於Fed的目標，但毫無疑問，市場目前最關注的就是勞動市場的變化。幾個月後可能會有變化，我們無法確定，但現在的氛圍就是如此。」

據FactSet調查，下周四公布的8月CPI年增率料自2.7%升至2.9%。若排除波動較大的食品和能源價格，CPI年增率則持平於3.1%。

B Riley Wealth首席市場策略師霍根（Art Hogan）說：「只有CPI數據遠高於預期，才可能動搖市場對即將降息的假設。」

Fed CPI 美國 通膨 標普 半導體 台積電 公債殖利率

