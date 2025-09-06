美將立法AI晶片供貨本國優先 輝達：限制產業競爭

快訊

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導
美國晶片巨擘輝達今天說，AI GAIN法案將限制使用先進晶片產業的全球競爭。圖／路透
美國晶片巨擘輝達今天說，AI GAIN法案將限制使用先進晶片產業的全球競爭。圖／路透

美國國會推動AI GAIN法案，將要求本國AI晶片製造商向海外供貨前先滿足國內需求。不過，美國晶片巨擘輝達今天說，AI GAIN法案將限制使用先進晶片產業的全球競爭。

路透社報導，輝達（Nvidia）還說，這項法案對美國領導地位與經濟的影響，與美國前總統拜登政府制定的「AI擴散規則」（AI Diffusion Rule）相似，AI擴散規則對各國可擁有的運算能力設限。

AI GAIN法案全名為「保障國家人工智慧獲取與創新法案」（Guaranteeing Access and Innovation for National Artificial Intelligence Act），做為「國防授權法案」（National Defense Authorization Act）的一部分提出，規定人工智慧（AI）晶片製造商在供應外國客戶前，須優先滿足國內對先進處理器的訂單。

輝達發言人表示：「我們從未為了服務其他國家而剝奪美國客戶的權益。這項法案試圖解決一個不存在的問題，將限制任何使用主流運算晶片產業的全球競爭。」

如果這項法案通過，將實施新的貿易限制，要求出口商在運送超過特定性能上限的晶片前，必須取得許可和批准。

法案內容說：「美國及商務部的政策應拒絕最強大AI晶片的出口許可，包括總運算能力達4800或以上的晶片，並在美國企業尚未獲得同等晶片前，限制先進人工智慧晶片出口給外國實體。」

這些規定類似於拜登（Joe Biden）時期的AI擴散規則部分條款。AI擴散規則與GAIN AI法案，都是華府試圖優先考量美國需求的做法，確保國內企業能取得先進晶片，同時在擔憂中國可能利用AI技術提升軍事能力之下，限制中國獲取高階科技。

拜登 美國 輝達 晶片 國防授權法案

