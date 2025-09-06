OpenAI估到2029年業務消耗1150億美元 美媒揭原因

快訊

中央社／ 舊金山5日綜合外電報導
美國科技新聞網站The Information今天披露，OpenAI已大幅上修至2029年的現金消耗預測到1150億美元，原因是加強投資，支持旗下熱門聊天機器人ChatGPT背後的人工智慧運算

路透社引述The Information報導，這項新預測較OpenAI先前預估的數字多出800億美元，不過The Information並未說明相關消息來源。

The Information指出，OpenAI已經成為全球租用雲端伺服器的重要用戶，估計今年會消耗逾80億美元，較今年稍早的預測多出約15億美元。

OpenAI並未立即回覆路透社的置評請求。

The Information也報導，OpenAI為了控制不斷飆升的成本，將嘗試開發自家的數據中心伺服器晶片與基礎設施，以便支撐公司的技術。

英國「金融時報」（Financial Times）本月4日披露，OpenAI計劃明年生產首批人工智慧（AI）晶片，並與美國半導體企業博通公司（Broadcom Corp.）在這方面合作生產，而這些晶片計劃為OpenAI自用，不對外銷售。

而OpenAI今年稍早與已與雲端大型公司甲骨文（Oracle）加強合作，共同主導規模5000億美元的「星際之門」（Stargate）計畫，以建立美國的人工智慧基礎設施。日本大型科技業者軟銀集團（SoftBankGroup）也有參與其中。而OpenAI也把谷歌雲端（Google Cloud）納入運算資源供應商。

