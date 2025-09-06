不顧川普威脅 歐盟祭反壟斷重罰Google千億

歐盟今天宣布對美國科技巨擘Google祭出高達29.5億歐元（約新台幣1054億元）反壟斷罰款，理由是Google偏袒自家廣告服務。

法新社報導，儘管美國總統川普曾警告不要以美國科技大廠為目標，歐盟仍然堅持開罰。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）指控Google在歐盟27成員國扭曲市場競爭，Google隨即表示將提起上訴。

歐盟競爭事務主管黎貝拉（Teresa Ribera）表示：「Google濫用其廣告科技領域的主導地位，損害出版商、廣告主與消費者。這種行為依歐盟反壟斷規定屬於違法。」

川普對歐盟試圖限制美國科技巨擘揚言報復，不過歐盟猶豫數日後仍決定開罰。本週稍早，傳歐盟貿易事務主管因擔心美國報復而暫停罰款，這也透露歐盟執行團隊對是否裁罰意見分歧。

歐盟目前仍在等待美國兌現7月達成的貿易協議，落實降低歐洲汽車關稅的承諾。

自2021年起，歐盟就針對Google廣告科技業務展開調查，並於2023年建議Google出售部分廣告服務以恢復市場公平競爭。

隸屬美國Alphabet集團的Google認為，歐盟執委會的決定「有誤」，並強調將提出上訴。

Google全球監管事務主管馬爾霍蘭（Lee-AnneMulholland）表示：「這項裁定加諸不合理的罰款，所要求的改變將傷害數千家歐洲企業的獲利能力。」

馬爾霍蘭補充說，「為廣告買賣雙方提供服務不構成壟斷，如今市場上也有比以往更多元的競爭選擇。」