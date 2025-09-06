不顧川普威脅 歐盟祭反壟斷重罰Google千億

中央社／ 布魯塞爾5日綜合外電報導

歐盟今天宣布對美國科技巨擘Google祭出高達29.5億歐元（約新台幣1054億元）反壟斷罰款，理由是Google偏袒自家廣告服務。

法新社報導，儘管美國總統川普曾警告不要以美國科技大廠為目標，歐盟仍然堅持開罰。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）指控Google在歐盟27成員國扭曲市場競爭，Google隨即表示將提起上訴。

歐盟競爭事務主管黎貝拉（Teresa Ribera）表示：「Google濫用其廣告科技領域的主導地位，損害出版商、廣告主與消費者。這種行為依歐盟反壟斷規定屬於違法。」

川普對歐盟試圖限制美國科技巨擘揚言報復，不過歐盟猶豫數日後仍決定開罰。本週稍早，傳歐盟貿易事務主管因擔心美國報復而暫停罰款，這也透露歐盟執行團隊對是否裁罰意見分歧。

歐盟目前仍在等待美國兌現7月達成的貿易協議，落實降低歐洲汽車關稅的承諾。

自2021年起，歐盟就針對Google廣告科技業務展開調查，並於2023年建議Google出售部分廣告服務以恢復市場公平競爭。

隸屬美國Alphabet集團的Google認為，歐盟執委會的決定「有誤」，並強調將提出上訴。

Google全球監管事務主管馬爾霍蘭（Lee-AnneMulholland）表示：「這項裁定加諸不合理的罰款，所要求的改變將傷害數千家歐洲企業的獲利能力。」

馬爾霍蘭補充說，「為廣告買賣雙方提供服務不構成壟斷，如今市場上也有比以往更多元的競爭選擇。」

歐盟 美國 廣告

延伸閱讀

川普宴請科技巨頭 逐一問投資金額 2執行長各承諾投6000億

Fed理事庫克涉房貸詐欺 司法部發傳票調查展開調查

華府市府控川普未獲同意派兵違憲 派駐命令已延至12月

川普簽了…日本關稅確定15％不疊加！汽車稅率大降 網狂酸台灣政府

相關新聞

馬斯克特斯拉薪酬創1兆美元天價 分十年、12道關卡贈與股票

特斯拉公司提議給執行長馬斯克新的薪酬方案，價值可能達到1兆美元，在美國企業史上前所未見，但也訂定極高的目標。開出如此優渥...

美國8月就業持續降溫 9月Fed幾乎篤定降息！金價再創新高

美國8月就業持續降溫，就業增量減少，且遠低於預估，失業率則進一步上升到2021年來高點，各項數據令人擔憂勞動市場可能即將...

博通奪OpenAI百億美元大單

博通上季營收成長22%，本季財測也優於預期。執行長陳福陽宣布獲得一筆來自三大雲端客戶之外新客戶的100億美元客製化晶片訂...

穩定幣巨擘Tether押寶實體黃金

全球最大穩定幣泰達幣（USDT）的發行商Tether正考慮投資黃金的開採挖礦，尋求將其龐大的加密貨幣獲利轉向布局黃金。

Lululemon全年財測好酸 早盤崩跌17%

加拿大運動服裝品牌Lululemon連續第二季調降全年獲利預估，歸咎於美國事業疲軟以及關稅帶來的成本壓力，拖累Lulul...

沃旭下修2025年獲利展望

全球最大離岸風電開發商丹麥沃旭能源（Ørsted）5日下修全年獲利展望，理由是7月及8月風速低於預期，以及彰化風力發電場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。