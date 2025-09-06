美就業冷…篤定降息 投資人預期本月調降機率達100%

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國8月就業持續降溫，就業增量減少，且遠低於預估，失業率則進一步上升到2021年來高點，各項數據令人擔憂勞動市場可能即將嚴重惡化。路透

美國8月就業持續降溫，就業增量減少，且遠低於預估，失業率則進一步上升到2021年來高點，各項數據令人擔憂勞動市場可能即將嚴重惡化。市場預料聯準會（Fed）9月降息的機率達100%，甚至不排除可能一次降息2碼。

FedWatch工具顯示，投資人認為Fed9月降息1碼的機率為88%，降息2碼的機率也提高到12%，意味著投資人預期本月100%將降息。美國公債殖利率應聲大幅下降，金價則衝上新高，攀抵每英兩3,586.82美元。

美國勞工統計局（BLS）5日公布，8月非農業就業人數僅增加2.2萬人，低於預估的7.5萬人增量，也低於7月時修正之後的7.9萬人增量。6、7兩月的就業人數共溫和下修2.1萬人。6-8月就業平均每月增加2.9萬人，僅比5-7月時的2.8萬人略高（原先公布數字為增加3.5萬人），且已經連續四個月就業人數增量都少於10萬人，是新冠疫情以來最久。

民間部門就業增加3.8萬人，低於預估的7.5萬人增量， 也低於7月時的7.7萬人（修正數）增量；製造業減少1.2萬人，而預估數為減少5,000人，也比7月時減少2,000人（原先公布數字為減少1.1萬人）惡化。就業增加主要集中在醫療與休閒接待業，而資訊、金融活動、製造業、商業性服務業及聯邦政府就業人數均減少。

平均時薪月升0.3%，符合預估，也與7月增幅相同；比去年同期上升3.7%，低於預估的3.8%，及7月時的3.9%增幅；平均每人每周工時為34.2小時，低於預估。

8月失業率較7月上升0.1個百分點至4.3%，為2021年來最高，符合市場預期；勞動參與率回升0.1個百分點，為62.3%，高於預估的62.2%。

經濟學者指出，8月就業數據凸顯出就業力道可能難以為繼的憂慮，而且本周公布的7月企業求才人數也進一步減少，都對整體經濟活動加重壓力。金融市場高度預期9月15-16日Fed將降息，降息幅度還要看下周將公布的8月消費者物價指數（CPI）報告。

