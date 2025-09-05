博通獲新客戶3000億元AI晶片大單　股價開盤大漲15%

美國半導體公司博通（Broadcom）宣布與1家新客戶簽下100億美元（約新台幣3000億元）人工智慧（AI）晶片訂單，外界揣測是ChatGPT開發商OpenAI，博通股價今天開盤應聲漲15%。

路透社報導，博通的新訂單引發外界看好其能在生成式AI發展競賽中受惠，也鞏固其在客製化晶片市場的領先地位，尤其是各家科技業巨擘為了不只仰賴輝達（Nvidia）昂貴且數量有限的AI處理器，正在想辦法分散供應來源。

包括摩根大通（J.P.Morgan）、伯恩斯坦（Bernstein）和摩根士丹利（Morgan Stanley）等知名華爾街券商的分析師都表示，從合約的時間點與規模來看，向博通下訂的新客戶很可能就是OpenAI。

路透社去年已報導，OpenAI正與博通合作打造其首款自製晶片。

博通如今並預期，其2026會計年度AI營收成長將有「顯著改善」。