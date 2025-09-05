快訊

大陸將實施小行星撞擊任務 驗證防禦方案可行性

博通獲新客戶3000億元AI晶片大單　股價開盤大漲15%

中央社／ 紐約5日綜合外電報導

美國半導體公司博通（Broadcom）宣布與1家新客戶簽下100億美元（約新台幣3000億元）人工智慧（AI）晶片訂單，外界揣測是ChatGPT開發商OpenAI，博通股價今天開盤應聲漲15%。

路透社報導，博通的新訂單引發外界看好其能在生成式AI發展競賽中受惠，也鞏固其在客製化晶片市場的領先地位，尤其是各家科技業巨擘為了不只仰賴輝達（Nvidia）昂貴且數量有限的AI處理器，正在想辦法分散供應來源。

包括摩根大通（J.P.Morgan）、伯恩斯坦（Bernstein）和摩根士丹利（Morgan Stanley）等知名華爾街券商的分析師都表示，從合約的時間點與規模來看，向博通下訂的新客戶很可能就是OpenAI。

路透社去年已報導，OpenAI正與博通合作打造其首款自製晶片。

博通如今並預期，其2026會計年度AI營收成長將有「顯著改善」。

OpenAI 客戶 摩根

延伸閱讀

小摩：輝達晶片依然供不應求 伺服器機櫃產量將提高

核電復興恐陷鈾荒！WNA籲早投資 防供不應求推動鈾價大漲

新客戶挹注動能 博通估2026財年AI營收成長強勁

博通神秘百億級客戶曝光！竟是OpenAI明年首度生產自研AI晶片

相關新聞

美國8月就業持續降溫 9月Fed幾乎篤定降息！金價再創新高

美國8月就業持續降溫，就業增量減少，且遠低於預估，失業率則進一步上升到2021年來高點，各項數據令人擔憂勞動市場可能即將...

英特爾財務長：14A製程命運明年揭曉 會「永遠」與台積電合作

英特爾財務長辛斯納在花旗2025年全球科技、媒體及電信會議（Global TMT）受訪揭露，可能會在明年決定14A（1....

關稅收入有利美債展望？諾貝爾經濟學獎得主：投資人未考慮此問題

諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲（Joseph Stiglitz）接受CNBC訪問時表示，美國長期借貸成本本周承受壓力，但債...

史無前例！特斯拉「1兆美元薪酬」留CEO馬斯克 但須達成這些目標

彭博資訊報導，特斯特公司提議給執行長馬斯克新的薪酬方案，價值可能達到1兆美元，在美國企業史上前所未見，但也訂定極高的目標...

Dyson推「全球最薄」吸塵器 還有AI吸塵器可辨識汙漬自動清潔

英國家電大廠戴森（Dyson）宣布，將於明年初在英國推出號稱「全球最薄」的吸塵器PencilVac。創辦人詹姆士．戴森（James Dyson）爵士在德國柏林新品發表會上表示，這款直徑僅38毫米的超薄機種，搭載縮小至2歐元硬幣大小的Hyperdymium馬達，是他多年以來的研發心願。

OpenAI開發AI求職平台 挑戰商務社群品牌LinkedIn

OpenAI宣布，正著手開發以人工智慧（AI）為核心的就業媒合平台，做為推廣AI素養及加強消費者與企業端AI應用的整體策...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。