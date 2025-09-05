博通獲新客戶3000億元AI晶片大單 股價開盤大漲15%
美國半導體公司博通（Broadcom）宣布與1家新客戶簽下100億美元（約新台幣3000億元）人工智慧（AI）晶片訂單，外界揣測是ChatGPT開發商OpenAI，博通股價今天開盤應聲漲15%。
路透社報導，博通的新訂單引發外界看好其能在生成式AI發展競賽中受惠，也鞏固其在客製化晶片市場的領先地位，尤其是各家科技業巨擘為了不只仰賴輝達（Nvidia）昂貴且數量有限的AI處理器，正在想辦法分散供應來源。
包括摩根大通（J.P.Morgan）、伯恩斯坦（Bernstein）和摩根士丹利（Morgan Stanley）等知名華爾街券商的分析師都表示，從合約的時間點與規模來看，向博通下訂的新客戶很可能就是OpenAI。
路透社去年已報導，OpenAI正與博通合作打造其首款自製晶片。
博通如今並預期，其2026會計年度AI營收成長將有「顯著改善」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言