特斯拉提薪酬方案　馬斯克有望成首位1兆美元富翁

中央社／ 紐約5日綜合外電報導

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）董事會今天提出一項薪酬和績效方案，如果特斯拉在執行長馬斯克（Elon Musk）領導下達到規定的目標，馬斯克就可能成為全球首位1兆美元富翁。

法新社報導，提交給美國證券管理委員會（U.S.Securities and Exchange Commission）的文件顯示，特斯拉這項為期10年的計畫必須經過股東批准，且依規定要根據公司的市值向馬斯克配股。

華爾街日報（The Wall Street Journal）報導，這項方案的最高配額將相當於特斯拉12%股份，但這取決於特斯拉能否達成各項里程碑，其中包括公司市值達到8兆5000億美元。

若按照8兆5000億美元市值計算，這些股份的價值將略高於1兆美元。

彭博（Bloomberg News）報導，特斯拉當前市值大約1兆美元，這項新的巨額薪酬方案在美國企業史上堪稱史無前例。

根據特斯拉今天提交的文件，馬斯克可能獲得的額外股份，將使他在特斯拉的持股比例至少達到25%。

特斯拉董事長丹候（Robyn Denholm）在致函投資人的信件中表示：「留住伊隆（馬斯克）並激勵他，對於特斯拉…成為歷史上最有價值的公司是至關重要。」

丹候還指出，這項薪酬方案「目標在於將非凡的長期股東價值與激勵措施相結合，進而推動我們這位富有遠見的領導者發揮巔峰表現」。

美國 特斯拉 馬斯克

相關新聞

美國8月就業持續降溫 9月Fed幾乎篤定降息！金價再創新高

美國8月就業持續降溫，就業增量減少，且遠低於預估，失業率則進一步上升到2021年來高點，各項數據令人擔憂勞動市場可能即將...

英特爾財務長：14A製程命運明年揭曉 會「永遠」與台積電合作

英特爾財務長辛斯納在花旗2025年全球科技、媒體及電信會議（Global TMT）受訪揭露，可能會在明年決定14A（1....

關稅收入有利美債展望？諾貝爾經濟學獎得主：投資人未考慮此問題

諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲（Joseph Stiglitz）接受CNBC訪問時表示，美國長期借貸成本本周承受壓力，但債...

史無前例！特斯拉「1兆美元薪酬」留CEO馬斯克 但須達成這些目標

彭博資訊報導，特斯特公司提議給執行長馬斯克新的薪酬方案，價值可能達到1兆美元，在美國企業史上前所未見，但也訂定極高的目標...

Dyson推「全球最薄」吸塵器 還有AI吸塵器可辨識汙漬自動清潔

英國家電大廠戴森（Dyson）宣布，將於明年初在英國推出號稱「全球最薄」的吸塵器PencilVac。創辦人詹姆士．戴森（James Dyson）爵士在德國柏林新品發表會上表示，這款直徑僅38毫米的超薄機種，搭載縮小至2歐元硬幣大小的Hyperdymium馬達，是他多年以來的研發心願。

OpenAI開發AI求職平台 挑戰商務社群品牌LinkedIn

OpenAI宣布，正著手開發以人工智慧（AI）為核心的就業媒合平台，做為推廣AI素養及加強消費者與企業端AI應用的整體策...

