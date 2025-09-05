特斯拉提薪酬方案　馬斯克有望成首位1兆美元富翁

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）董事會今天提出一項薪酬和績效方案，如果特斯拉在執行長馬斯克（Elon Musk）領導下達到規定的目標，馬斯克就可能成為全球首位1兆美元富翁。

法新社報導，提交給美國證券管理委員會（U.S.Securities and Exchange Commission）的文件顯示，特斯拉這項為期10年的計畫必須經過股東批准，且依規定要根據公司的市值向馬斯克配股。

華爾街日報（The Wall Street Journal）報導，這項方案的最高配額將相當於特斯拉12%股份，但這取決於特斯拉能否達成各項里程碑，其中包括公司市值達到8兆5000億美元。

若按照8兆5000億美元市值計算，這些股份的價值將略高於1兆美元。

彭博（Bloomberg News）報導，特斯拉當前市值大約1兆美元，這項新的巨額薪酬方案在美國企業史上堪稱史無前例。

根據特斯拉今天提交的文件，馬斯克可能獲得的額外股份，將使他在特斯拉的持股比例至少達到25%。

特斯拉董事長丹候（Robyn Denholm）在致函投資人的信件中表示：「留住伊隆（馬斯克）並激勵他，對於特斯拉…成為歷史上最有價值的公司是至關重要。」

丹候還指出，這項薪酬方案「目標在於將非凡的長期股東價值與激勵措施相結合，進而推動我們這位富有遠見的領導者發揮巔峰表現」。