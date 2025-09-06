穩定幣巨擘Tether押寶實體黃金

全球最大穩定幣泰達幣（USDT）的發行商Tether正考慮投資黃金的開採挖礦，尋求將其龐大的加密貨幣獲利轉向布局黃金。

英國金融時報引述四位知情人士說法報導，Tether已與礦業和投資集團討論投資於整個黃金供應鏈，從黃金開採、精煉、到交易、以及有黃金特許權的業者。這也代表Tether正從押注「數位黃金」，進一步押注「實體黃金」。

然而，在一向保守的黃金礦業業界，Tether有意進軍該產業卻引發訝異，並且質疑這家「非典型」的新進業者能否成功。

Tether是全球最賺錢的加密貨幣公司之一，旗下的美元穩定幣市值高達1,680億美元，今年上半年就創造了57億美元獲利。Tether也是美國公債大戶，這也讓該公司賺進龐大利息收益來支撐其穩定幣。

Tether執行長阿爾多諾一直是黃金的堅定支持者，他過去曾多次表示，黃金應該要比任何一種主權貨幣都還要更為安全，並且同時可以和比特幣形成互補。Tether目前在蘇黎世金庫已持有87億美元的金條，做為該公司穩定幣的擔保品。