經濟日報／ 編譯季晶晶葉亭均／綜合外電
博通上季營收成長22%，本季財測也優於預期。執行長陳福陽宣布獲得一筆來自三大雲端客戶之外新客戶的100億美元客製化晶片訂單。

英國金融時報（FT）報導，知情人士透露，OpenAI和博通合作，明年將首度量產自研AI晶片，並指出OpenAI就是博通的新客戶。博通股價在5日早盤大漲14%。

博通4日盤後公布，在截至8月3日的公司年度第3季（上季），營收成長22%至159.6億美元，優於市場預期的158億美元。歸類為「半導體解決方案」的晶片銷售成長57%到91.7億美元。基礎設施軟體業務（包含 VMware）的營收成長43%到67.9億美元。

淨利41.4億美元，每股盈餘0.85美元，扭轉去年同期淨虧損18.8億美元（每股虧損0.4美元）。去年虧損主要源自公司將智慧財產權轉移至美國而產生的一次性45億美元稅務提列。扣除部分項目後每股盈餘1.69美元，也優於市場預期的1.67美元。

展望截至10月的年度第4季（本季），營收將達到大約174億美元。彭博彙總的數據顯示，分析師平均預期為170.5億美元，有部分預測值超過180億美元。

投資人樂觀看待博通的客製化處理器未來可能威脅輝達在AI晶片領域的主導地位。今年3月，博通執行長陳福陽表示，公司正與三家大型雲端客戶共同開發新AI晶片，並預期AI成長將延續至明年。

陳福陽在與財報後電話會議中透露，已從三大雲端客戶之外的第四位客戶那裡取得100億美元的客製化AI晶片（該公司稱為XPU）訂單，將推升明年AI營收展望，「我們將從2026年開始大規模出貨」。本季AI營收可望達到62億美元，實現連11季成長。分析師此前僅預估58.2億美元。

上季的AI半導體銷售額是52億美元，也高於分析師預估51.1億美元。

另據FT報導，OpenAI要在博通幫助下，準備在明年首度生產自研AI晶片，除了應付大量運算需求，還要藉此降低對晶片巨擘輝達（Nvidia）的依賴。

博通奪OpenAI百億美元大單

