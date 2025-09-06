川普擴大干預Fed 雙管齊下 增添外界對決策獨立性憂慮

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
川普「雙管齊下」加強對Fed的掌控力道，一是司法部對Fed理事庫克發動刑事調查，二是他提名的理事米倫暗示，在擔任理事期間，將身兼白宮經濟顧問委員會主席。（路透）
美國總統川普正「雙管齊下」加強他對聯準會（Fed）的掌控力道，一是司法部對Fed理事庫克發動刑事調查，二是他提名的理事米倫（Stephen Miran）暗示，他在擔任理事期間，將身兼白宮經濟顧問委員會（CEA）主席，只是放無薪假，開創現代Fed體系1930年代創建以來先例，增添Fed決策獨立性的憂慮。

路透報導，司法部在收到聯邦住宅金融監理局（FHFA）局長普爾特的刑事指涉函後，已對庫克展開刑事調查，發出大陪審團證人傳票。普爾特先前指控庫克涉及房貸詐欺，川普以此為由開除庫克，庫克隨後提告主張川普越權解雇，請求法院在案件審理期間禁止政府將她解職。

司法部4日提出新主張，認為房貸詐欺指控足以構成川普根據聯邦準備法開除庫克的「正當理由」，請求法院駁回庫克的請求。聯邦地方法官寇伯近期將做出裁定。

此外，米倫在聯邦參議院銀行委員會的任命聽證會上，表示他「完全不是川普的傀儡」，將致力於維護Fed獨立性，將根據自己的分析做出利率決策。

然而，米倫被問到CEA主席職務的問題時表示，律師已建議他在擔任理事到明年1月底期間，繼續留任、只是放無薪假，從而能讓他明年卸下Fed理事職務時，不必再經參院表決而重返原職，如果他的任期不只「短短幾個月，我絕對會辭去」CEA主席。

這將是1930年代現代Fed體系創建以來，首次有在職的行政部門成員加入Fed利率決策小組聯邦公開市場操作委員會（FOMC）。民主黨人認為這項安排「荒謬」，因為擔任獨立央行官員、和繼續受雇於總統之間，會有直接衝突。

米倫去年共同撰寫的論文，也譴責行政部門和Fed之間的「旋轉門」，建議禁止任何Fed理事在任期屆滿後四年內，到行政部門任職。米倫則說，他的立場並非前後不一，因為他的改革建議只是完整方案的一部分。

米倫也迴避民主黨議員的一些問題，例如川普是否輸掉2020年總統大選、以及他是否認同川普聲稱去年就業數據是被操縱以幫助民主黨選情的說法，加劇民主黨對他能否獨立行事的憂慮。共和黨人則未顯露反對跡象，表示理解米倫的顧慮。

曾合著Fed獨立性歷史著作的投資經理人史賓德爾（Mark Spindel）指出，這種史無前例的雙重角色，將侵蝕Fed理事會的獨立性，「你必須認知到，如果你做錯事，就可能會失去重返白宮的能力」。

Fed 川普 民主黨

