蘋果印度銷售額創新高

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

彭博資訊引述知情人士報導，截至今年3月底的上年度，蘋果（Apple）在印度的銷售額強勁成長13%，由80億美元增加到90億美元左右，創新高。iPhone占據其中大部分，MacBook需求也顯著成長。

這是先前未曾公開的佳績，對苦於應對全球行動裝置銷售趨於停滯的蘋果來說是一大利多。印度在蘋果整體業務的占比仍小，但預計未來幾年將成為關鍵市場。

隨著當地收水準升高、中產階級壯大，外界普遍看好印度的消費潛力，蘋果在2023年重整國際業務管理架構，將印度提升為獨立銷售區。

研究機構Counterpoint Research研究總監Tarun Pathak表示，目前iPhone在印度智慧手機市場的市占率約為7%，並被許多印度消費者視為身分象徵。

高稅率讓iPhone在印度售價居高不下。如入門款iPhone 16在印度賣79,900盧比（906美元），明顯高於美國的799美元。蘋果透過學生折扣、舊機換購、與銀行合作提供信用卡回饋等方式，來降低消費者負擔。

中國目前仍是蘋果最大海外市場，但當地消費波動劇烈，還有地緣政治不確定因素。截至6月上季，蘋果在中國營收成長4.4%，為兩年來首見回升，但市占率已不及小米等本土競爭對手。

