馬斯克特斯拉薪酬創1兆美元天價 分十年、12道關卡贈與股票

特斯拉公司提議給執行長馬斯克新的薪酬方案，價值可能達到1兆美元，在美國企業史上前所未見，但也訂定極高的目標。開出如此優渥的薪酬方案，用意是以破紀錄的薪酬留住馬斯克，並獎勵他在未來數年專心領導特斯拉。

在這項計畫下，馬斯克不會領取現金或獎金，而是分階段獲贈股票，須以特斯拉市值提升及其他里程碑作為觸發條件，馬斯克必須達標才能領取全額薪酬。全部共有12個關卡，此計畫涵蓋十年。

第一個市值目標是2兆美元，之後的每個市值目標都是增加5,000億或1兆美元，逐步推進到8.5兆美元；這個數字是當前市值最高公司輝達的兩倍。每達成一個市值目標，還必須搭配一個獲利或銷售目標，才能解鎖一批股票。

若能分階段實現這些銷售目標，最終可以壯大特斯拉的自駕計程車事業（100萬輛）、壯大人工智慧（AI）機器人事業（100萬具），經調整後稅前息前折舊攤銷前盈餘（EBITDA）達到4,000億美元，而馬斯克在這家電動車製造商持有的股權，有望提高到至少25%。之前，馬斯克曾公開表示，希望持股規模能達到此數。

只要市值目標與獲利目標同時達成並維持六個月，馬斯克就能獲得擁有相應投票權的股票，但這些股票7.5年內不得出售，而且若要大規模拋售，須事先與董事會協商，以免股價劇烈波動。

特斯拉開給馬斯克的2018年薪酬方案已非常驚人，價值超過500億美元，但遭德拉瓦法院封殺。特斯拉雖提起上訴，但董事會另闢蹊徑犒賞馬斯克，包括8月初提供一筆臨時股票獎勵，價值約300億美元。

特斯拉以巨額財務犒賞和擴大公司控制權為誘因，希望留住馬斯克，繼續帶領特斯拉進軍新市場，包括人形機器人和AI。

申報文件內含另一項不具法律約束力的股東提案，建議特斯拉入股馬斯克私人新創公司xAI，馬斯克先前也談過此想法。

新協議凸顯馬斯克牢牢掌控特斯拉，儘管他日理萬機，事務繁多。

馬斯克自2008年起就擔任特斯拉執行長至今，另外還經營四家私人公司：SpaceX、xAI、Neuralink以及Boring。他5月接受彭博資訊訪問時表示，承諾繼續為特斯拉掌舵五年。

這份申報文件還說，馬斯克必須參與董事會制定長期接班計畫的框架，才能領取最後兩筆獎勵。