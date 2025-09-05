高通攜手BMW 發表新自駕系統Snapdragon Ride Pilot

快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

高通旗下高通技術公司與BMW集團於5日宣布推出Snapdragon Ride Pilot，是雙方歷經3年合作開發的全新自動駕駛（AD）系統。Snapdragon Ride Pilot也於今日在全新發表的BMW iX3中首次亮相，這是BMW Neue Klasse的首款量產車款。

高通指出，這套先進的自動駕駛系統立基於高通技術公司打造的Snapdragon Ride系統單晶片，採用雙方共同開發的Snapdragon Ride自動駕駛軟體堆疊。該系統符合最高安全標準，支援從入門級新車安全評鑑（NCAP）到L2+高速公路及都市自動輔助導航駕駛（NOA）等不同級別的自動駕駛能力。

前述自動駕駛軟體堆疊被分為多個層級，包括360度感知，使用以相機為基礎的視覺堆疊，可支援物件偵測、環景影像、車道識別、交通標誌解讀、停車輔助、駕駛監測及地圖構建等。同時，Snapdragon Ride Pilot將安全為優先考量，嚴格遵守車輛安全完整性等級（ASIL）與功能安全（FuSa）標準，支援符合最新安全法規的要求，包括NCAP、FMVSS127和DCAS等，並滿足「預期功能安全」（SOTIF）要求，整合網路安全措施，包含多層加密與威脅偵測，以協助防護潛在威脅。另外，也具備先進的情境感知駕駛，透過基於規則與基於AI的模型之間平衡，實現行為預測與行為規劃，以協助在複雜駕駛情境中實現安全應對。

高通提到，Snapdragon Ride Pilot已在全球超過60個國家通過驗證，並預計於2026年擴展至超過100個國家，目前已向全球所有汽車製造商與一級供應商提供。

高通技術公司汽車、產業、嵌入式物聯網事業群總經理Nakul Duggal表示，與BMW世界級工程團隊的合作具有真正變革性的意義，打造出一套世界級系統，現在可將自動駕駛帶來的安全性、舒適性優勢，帶給所有地區與各車款級別的消費者。Snapdragon Ride Pilot是一款以安全為優先的變革性駕駛輔助系統，為整個產業樹立全新標竿。很高興能看到這套系統在BMW iX3上實現，支持BMW對智慧與安全駕駛的願景。

BMW集團駕駛體驗研發資深副總裁Dr. Mihiar Ayoubi則說，與高通技術公司攜手，共同打造此一突破性的系統，是在Neue Klasse車款中實現重大技術躍進的重要貢獻。這次合作開發出最尖端的駕駛輔助系統，並樹立全新標竿。智慧、共生與安全，是BMW在ADAS領域的核心理念。

