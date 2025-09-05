美股早盤／3大指數走高！台積ADR漲逾2% 8月就業疲軟推升降息預期

快訊

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美股5日早盤上漲，因就業數據疲軟讓投資人更押注聯準會（Fed）將在本月稍晚會議降息。路透
美股5日早盤上漲，因就業數據疲軟讓投資人更押注聯準會（Fed）將在本月稍晚會議降息。路透

美股三大指數5日早盤走高，科技股強漲，因美國8月就業報告疲軟，提高聯準會Fed）本月稍晚將降息的機率到100%，市場更預期可能降息2碼。

道瓊工業指數上漲87點，或0.2%；標普500和那斯達克指數分別漲0.3%和0.7%；費城半導體指數則大漲2%；台積電ADR漲2.7%。

美國勞工統計局5日表示，8月非農就業人口僅增加22,000人，遠低於經濟學家預期的75,000人；失業率也上升至4.3%，符合市場預期。4日發布的ADP就業數據也顯示，美國8月民間部門僱用比7月大幅放緩。

這份報告促使市場更加預期Fed將在本月降息。芝商所（CME）的FedWatch工具顯示，投資人認為Fed本月降息1碼的機率為88%，降息2碼的機率也提高到12%，意味著投資人預期100%會降息。

Nuveen股市和固定收益主管瑪莉克表示：「這為Fed這次9月的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）會議降息1碼開了綠燈，而且我認為，這也將讓降息2碼被列入考慮，這也是為何市場會呈現上漲的原因。」

個股方面，晶片大廠博通（Broadcom）早盤大漲逾12%，因上季營收與獲利雙雙超越預期，人工智慧（AI）相關營收更暴增63%。運動服飾品牌Lululemon則暴跌逾15%，因全年財測不如預期。

美國8月就業持續降溫 9月Fed幾乎篤定降息！金價再創新高

美國8月就業持續降溫，就業增量減少，且遠低於預估，失業率則進一步上升到2021年來高點，各項數據令人擔憂勞動市場可能即將...

英特爾財務長：14A製程命運明年揭曉 會「永遠」與台積電合作

英特爾財務長辛斯納在花旗2025年全球科技、媒體及電信會議（Global TMT）受訪揭露，可能會在明年決定14A（1....

關稅收入有利美債展望？諾貝爾經濟學獎得主：投資人未考慮此問題

諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲（Joseph Stiglitz）接受CNBC訪問時表示，美國長期借貸成本本周承受壓力，但債...

史無前例！特斯拉「1兆美元薪酬」留CEO馬斯克 但須達成這些目標

彭博資訊報導，特斯特公司提議給執行長馬斯克新的薪酬方案，價值可能達到1兆美元，在美國企業史上前所未見，但也訂定極高的目標...

Dyson推「全球最薄」吸塵器 還有AI吸塵器可辨識汙漬自動清潔

英國家電大廠戴森（Dyson）宣布，將於明年初在英國推出號稱「全球最薄」的吸塵器PencilVac。創辦人詹姆士．戴森（James Dyson）爵士在德國柏林新品發表會上表示，這款直徑僅38毫米的超薄機種，搭載縮小至2歐元硬幣大小的Hyperdymium馬達，是他多年以來的研發心願。

OpenAI開發AI求職平台 挑戰商務社群品牌LinkedIn

OpenAI宣布，正著手開發以人工智慧（AI）為核心的就業媒合平台，做為推廣AI素養及加強消費者與企業端AI應用的整體策...

