美股早盤／3大指數走高！台積ADR漲逾2% 8月就業疲軟推升降息預期

美股三大指數5日早盤走高，科技股強漲，因美國8月就業報告疲軟，提高聯準會（Fed）本月稍晚將降息的機率到100%，市場更預期可能降息2碼。

道瓊工業指數上漲87點，或0.2%；標普500和那斯達克指數分別漲0.3%和0.7%；費城半導體指數則大漲2%；台積電ADR漲2.7%。

美國勞工統計局5日表示，8月非農就業人口僅增加22,000人，遠低於經濟學家預期的75,000人；失業率也上升至4.3%，符合市場預期。4日發布的ADP就業數據也顯示，美國8月民間部門僱用比7月大幅放緩。

這份報告促使市場更加預期Fed將在本月降息。芝商所（CME）的FedWatch工具顯示，投資人認為Fed本月降息1碼的機率為88%，降息2碼的機率也提高到12%，意味著投資人預期100%會降息。

Nuveen股市和固定收益主管瑪莉克表示：「這為Fed這次9月的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）會議降息1碼開了綠燈，而且我認為，這也將讓降息2碼被列入考慮，這也是為何市場會呈現上漲的原因。」

個股方面，晶片大廠博通（Broadcom）早盤大漲逾12%，因上季營收與獲利雙雙超越預期，人工智慧（AI）相關營收更暴增63%。運動服飾品牌Lululemon則暴跌逾15%，因全年財測不如預期。