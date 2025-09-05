關稅收入有利美債展望？諾貝爾經濟學獎得主：投資人未考慮此問題

諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲（Joseph Stiglitz）接受CNBC訪問時表示，美國長期借貸成本本周承受壓力，但債市或許尚未充分反映美國面臨的財政挑戰，川普2.0政府想靠關稅稅收填補赤字缺口，並非長久之計。

史提格里茲5日在義大利安布羅塞蒂論壇會場合受訪時表示，美國政府運作所需的財源無虞，但他仍指出，「市場並不認為此刻財政管理得宜」，從指標顯示未來10年預估實質利率已從2%升上2.5%左右，即可見端倪。

他說：「我同意那個觀點，也認為市場反應遲鈍。」

史提格里茲說：「他們（債市）尚未充分考量到，（美國總統）川普宣稱關稅稅收將支應赤字，但他不懂的是，企業需要一段時間調整供應鏈，所以，短期內你會沿用舊的供應鏈，同時繳付高關稅稅率。」

他接著說：「但那就像地心引力。企業終究會設法以最低的關稅稅率進口貨物，一旦那種情況發生，關稅就會降下來。所以，我認為美國的財政情況，將會比現在看到的這些簡單預測糟糕，畢竟那是根據相當高的關稅稅收所做的推測。」

全球長期公債殖利率本周一度飆上多年來僅見的高點，美國30年期公債殖利率短暫觸及5%；上周聯邦上訴法院裁定，川普大多數關稅屬違法徵收，加深市場對山姆大叔可能必須把已徵的巨額關稅稅收吐回。到下半周，隨著美國新出爐的就業數據不佳、助長聯準會（Fed）降息預期，殖利率已從周間高峰回落。

安本資產管理公司全球固定收益主管蒙迪洛表示，債市投資人「想魚與熊掌兼得」。他指出，4月初川普宣布「解放日」關稅時，觸動債市一波劇烈賣壓，因為投資人擔心那會打擊經濟成長、導致赤字支出擴增，進而必須擴大發債；但後來，見到關稅稅收源源不斷湧入，又覺得財政展望好轉。

蒙迪洛說：「我認為，現在市場已開始預期，隨著關稅稅收進帳，可望用來償債，長期而言有助於減輕債負。話雖如此，我還是認為，債市潛在顧慮仍大，特別是美國公債的長端。」