美國8月就業持續降溫 9月Fed幾乎篤定降息！金價再創新高

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國8月就業持續降溫，就業增量減少，且遠低於預估，失業率則進一步上升到2021年來高點，各項數據令人擔憂勞動市場可能即將嚴重惡化。預料聯準會（Fed）9月降息的機率大幅升高，甚至不排除一次降息2碼的可能性。美國公債殖利率應聲大幅下降，金價則衝上紀錄新高。

8月非農業就業人數僅增加2.2萬人，低於預估的7.5萬人增量，也低於7月時修正之後的7.9萬人增量。6、7兩月的就業人數共溫和下修2.1萬人。6-8月就業平均每月增加2.9萬人，僅比5-7月時的2.8萬人略高（原先公布數字為增加3.5萬人），且已經連續四個月就業人數增量都少於10萬人，是新冠疫情以來最久。

民間部門就業增加3.8萬人，低於預估的7.5萬人增量， 也低於7月時的7.7萬人（修正數）增量；製造業減少1.2萬人，而預估數為減少5,000人，也比7月時減少2,000人（原先公布數字為減少1.1萬人）惡化。就業增加主要集中在醫療與休閒接待業，而資訊、金融活動、製造業、商業性服務業及聯邦政府就業人數均減少。

平均時薪月升0.3%，符合預估，也與7月增幅相同；比去年同期上升3.7%，低於預估的3.8%，及7月時的3.9%增幅；平均每人每周工時為34.2小時，低於預估的34.3小時，但與7月修正後的34.2小時一樣多。

8月失業率較7月上升0.1個百分點至4.3%，為2021年來最高，符合市場預期；勞動參與率回升0.1個百分點，為62.3%，高於預估的62.2%；就業不足率上升0.2個百分點，為8.1%，顯示兼職人數增加。

經濟學者指出，8月就業數據凸顯出就業力道可能難以為繼的憂慮，而且本周公布的7月企業求才人數也進一步減少，都對整體經濟活動加重壓力。金融市場高度預期9月15-16日Fed將降息，降息幅度還要看下周將公布的8月消費者物價指數（CPI）報告。

美國10年期公債殖利率大幅下降13基點，報4.08%；對政策利率最敏感的2年期公債殖利率下降6基點，報3.53%。現貨金價漲逾1%，攀抵每英兩3,586.82美元，創紀錄新高，延續本周的漲勢。

