遭中國大陸課徵反傾銷稅 矢言捍衛豬肉產業

中央社／ 布魯塞爾5日綜合外電報導

中國宣布對歐洲聯盟進口豬肉課徵臨時性的反傾銷稅後，歐洲聯盟執行委員會今天矢言採取一切必要措施保障歐洲生產者利益。

法新社報導，布魯塞爾表示，將會針對北京決定的細節進行研究，再決定如何因應，但同時反駁所謂傾銷指控「是有問題的」，建立在「證據不足」的基礎之上。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）貿易議題發言人吉爾（Olof Gill）在布魯塞爾的記者會中說：「我可以明確地向各位保證，我們會採取一切必要措施來保障我們的生產者。」

外界普遍將北京的決定視為以牙還牙措施其中一環，就這個27國集團對中國電動車課徵高額關稅作出回應。

根據中國商務部聲明，新的豬肉進口關稅稅率介於15.6%至62.4%間，自10日起生效。

歐盟去年10月對中國進口電動車加徵最高達35%的額外關稅，理由是北京透過產業補貼，不公平地削弱歐洲競爭對手。

除了豬肉之外，中國近期也針對歐洲進口白蘭地和乳製品展開類似調查。

豬肉 北京 歐盟 關稅 電動車 反傾銷稅

