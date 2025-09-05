英特爾財務長：14A製程命運明年揭曉 會「永遠」與台積電合作

英特爾財務長辛斯納在花旗2025年全球科技、媒體及電信會議（Global TMT）受訪揭露，可能會在明年決定14A（1.4奈米）先進製程的未來，台積電是很好的合作夥伴，將「永遠」與台積電合作。他也說，執行長陳立武未來幾個月也將發表人工智慧（AI）策略。

辛斯納被問到美國政府入股、對先進製程與晶圓代工事業的規畫等問題。他在討論14A製程的前景時表示，18A製程的良率穩定好轉，但根據14A製程的初期數據、以及和客戶的互動，陳立武對14A製程更有信心，陳立武之前說若14A製程沒有客戶、就會終止開發的說法，並非對14A製程缺乏信心，而是要表達財務紀律，要先有外部客戶的需求才會創建產能。

他表示，相較於18A，14A製程採用高數值孔徑極紫外光微影設備（High-NA EUV），微影過程的步驟也更多，因此需要的支出更高，英特爾過去幾年的支出都超出需求，但並未帶來好處。

他被問到英特爾何時能決定14A製程是否會繼續推動時說，「我認為會在2026年某個時間點，我們將更掌握情況」，若英特爾決定繼續研發，14A產品大約會在2028-2029年問世，目標是在這段時間也獲得一些外部客戶。

14A製程命運明年決定

對於英特爾的人工智慧（AI）策略，辛斯納表示會把發布相關訊息的舞台留給陳立武，但他能說陳立武未來幾個月將公布與討論AI策略。

辛斯納被問到英特爾委託台積電生產的關係，未來是否會因英特爾晶圓代工服務（IFS）的產品而改變時，回答表示未來雙方關係可能在某種程度上波動，取決於那些產品做得好，那些產品做不好，「我們將下單台積電，你知道，永遠，真的」。

他說，「台積電是很棒的合作夥伴，我認為大家都了解他們的支持和技術等很傑出，因此我們傾向繼續使用他們（的技術），隨著我們進入下半年，現在我們的外包晶片或許處於相對高的水準，因為Lunar Lake等許多晶片、或其實是全部都外包，多數Arrow Lake也都外包」。

他透露，目前內部生產與外包生產的晶片比率各為70%與30%，他認為這30%比率可能下降，但仍高於十年前的水準。

「永遠」與台積電合作

辛斯納被問及美國政府取得10%股權的事宜時說，在美國政府入股前，英特爾已獲得22億美元補助款，約57億美元還沒到手，但這些資金都有不確定性，就連入袋的22億美元都附帶追索條款，而晶片法案下的30億美元國安用途資金，當時前景同樣不明。美國政府如今以股權投資消除了不確定性，除了前述這筆30億美元將分期支付，其餘款項英特爾皆已提前取得。

他也說，美國政府的持股無關治理、也不會提供營運意見，投票時也會簽署協議，依照董事會建議投票。

由於軟銀也入股英特爾，辛斯納被問到是否開放其他半導體業者投資、以及是否分拆晶圓代工事業且接受其他同業投資時，回應表示，這無疑是考量之一，英特爾會把IFS建立為子公司架構，與設計業務區隔，除了想回應客戶期望，也是想單獨注資IFS，一些IFS的客戶可能想投資IFS的未來，這並非不可想像，但近期不太可能發生，「未來某個時點，我可以想像這件事會發生」。

他也提到，美國政府在入股英特爾時，也取得為期五年的認股權證，若英特爾對IFS的持股低於50%，就會觸發，因此即便英特爾出售IFS股權。也會少於49%。