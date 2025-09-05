快訊

加快接班布局？前北韓軍人稱金正恩「難活過50歲」再10年是極限

英特爾財務長：14A製程命運明年揭曉 會「永遠」與台積電合作

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
英特爾財務長分享美國政府入股的細節，並稱將持續向台積電下單。路透
英特爾財務長分享美國政府入股的細節，並稱將持續向台積電下單。路透

英特爾財務長辛斯納在花旗2025年全球科技、媒體及電信會議（Global TMT）受訪揭露，可能會在明年決定14A（1.4奈米）先進製程的未來，台積電是很好的合作夥伴，將「永遠」與台積電合作。他也說，執行長陳立武未來幾個月也將發表人工智慧（AI）策略。

辛斯納被問到美國政府入股、對先進製程與晶圓代工事業的規畫等問題。他在討論14A製程的前景時表示，18A製程的良率穩定好轉，但根據14A製程的初期數據、以及和客戶的互動，陳立武對14A製程更有信心，陳立武之前說若14A製程沒有客戶、就會終止開發的說法，並非對14A製程缺乏信心，而是要表達財務紀律，要先有外部客戶的需求才會創建產能。

他表示，相較於18A，14A製程採用高數值孔徑極紫外光微影設備（High-NA EUV），微影過程的步驟也更多，因此需要的支出更高，英特爾過去幾年的支出都超出需求，但並未帶來好處。

他被問到英特爾何時能決定14A製程是否會繼續推動時說，「我認為會在2026年某個時間點，我們將更掌握情況」，若英特爾決定繼續研發，14A產品大約會在2028-2029年問世，目標是在這段時間也獲得一些外部客戶。

14A製程命運明年決定

對於英特爾的人工智慧（AI）策略，辛斯納表示會把發布相關訊息的舞台留給陳立武，但他能說陳立武未來幾個月將公布與討論AI策略。

辛斯納被問到英特爾委託台積電生產的關係，未來是否會因英特爾晶圓代工服務（IFS）的產品而改變時，回答表示未來雙方關係可能在某種程度上波動，取決於那些產品做得好，那些產品做不好，「我們將下單台積電，你知道，永遠，真的」。

他說，「台積電是很棒的合作夥伴，我認為大家都了解他們的支持和技術等很傑出，因此我們傾向繼續使用他們（的技術），隨著我們進入下半年，現在我們的外包晶片或許處於相對高的水準，因為Lunar Lake等許多晶片、或其實是全部都外包，多數Arrow Lake也都外包」。

他透露，目前內部生產與外包生產的晶片比率各為70%與30%，他認為這30%比率可能下降，但仍高於十年前的水準。

「永遠」與台積電合作

辛斯納被問及美國政府取得10%股權的事宜時說，在美國政府入股前，英特爾已獲得22億美元補助款，約57億美元還沒到手，但這些資金都有不確定性，就連入袋的22億美元都附帶追索條款，而晶片法案下的30億美元國安用途資金，當時前景同樣不明。美國政府如今以股權投資消除了不確定性，除了前述這筆30億美元將分期支付，其餘款項英特爾皆已提前取得。

他也說，美國政府的持股無關治理、也不會提供營運意見，投票時也會簽署協議，依照董事會建議投票。

由於軟銀也入股英特爾，辛斯納被問到是否開放其他半導體業者投資、以及是否分拆晶圓代工事業且接受其他同業投資時，回應表示，這無疑是考量之一，英特爾會把IFS建立為子公司架構，與設計業務區隔，除了想回應客戶期望，也是想單獨注資IFS，一些IFS的客戶可能想投資IFS的未來，這並非不可想像，但近期不太可能發生，「未來某個時點，我可以想像這件事會發生」。

他也提到，美國政府在入股英特爾時，也取得為期五年的認股權證，若英特爾對IFS的持股低於50%，就會觸發，因此即便英特爾出售IFS股權。也會少於49%。

美國 客戶 晶片 台積電 英特爾 陳立武

延伸閱讀

宏碁挺英特爾NB處理器 Panther Lake 18A 製程量產能力受矚目

台積電躲過？美國公告取消三星等業者豁免 提高在陸生產晶片難度

三星傳結盟英特爾抗衡台積電！網酸「魯蛇聯盟」：難掀波瀾

強化與台積電競爭！三星可能投資英特爾先進封裝 韓媒曝合作方式

相關新聞

川普各大政策添亂 為何CEO全噤聲？5大原因讓美企表忠輸誠

美國總統川普的關稅政策、大規模遣返移民政策和各種監管變革，已給企業帶來極大的困擾和不確定性，但怪異的是，目前為止卻少有企...

小摩：輝達晶片依然供不應求 伺服器機櫃產量將提高

摩根大通（小摩）表示，由於輝達（Nvidia）人工智慧（AI）晶片持續供不應求，該公司的供應鏈正面臨加強出貨的壓力，顯示...

英特爾財務長：14A製程命運明年揭曉 會「永遠」與台積電合作

英特爾財務長辛斯納在花旗2025年全球科技、媒體及電信會議（Global TMT）受訪揭露，可能會在明年決定14A（1....

史無前例！特斯拉「1兆美元薪酬」留CEO馬斯克 但須達成這些目標

彭博資訊報導，特斯特公司提議給執行長馬斯克新的薪酬方案，價值可能達到1兆美元，在美國企業史上前所未見，但也訂定極高的目標...

Dyson推「全球最薄」吸塵器 還有AI吸塵器可辨識汙漬自動清潔

英國家電大廠戴森（Dyson）宣布，將於明年初在英國推出號稱「全球最薄」的吸塵器PencilVac。創辦人詹姆士．戴森（James Dyson）爵士在德國柏林新品發表會上表示，這款直徑僅38毫米的超薄機種，搭載縮小至2歐元硬幣大小的Hyperdymium馬達，是他多年以來的研發心願。

OpenAI開發AI求職平台 挑戰商務社群品牌LinkedIn

OpenAI宣布，正著手開發以人工智慧（AI）為核心的就業媒合平台，做為推廣AI素養及加強消費者與企業端AI應用的整體策...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。