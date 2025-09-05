史無前例！特斯拉「1兆美元薪酬」留CEO馬斯克 但須達成這些目標

彭博資訊報導，特斯特公司提議給執行長馬斯克新的薪酬方案，價值可能達到1兆美元，在美國企業史上前所未見，但也訂定極高的目標。

開出如此優渥的薪酬方案，用意是以破紀錄的薪酬留住馬斯克，並獎勵他在未來數年專心領導特斯拉。

特斯拉同時訂定一連串宏偉的績效目標，馬斯克必須達標才能領取全額薪酬。

這些雄偉的目標包括：壯大特斯拉的自駕計程車事業（100萬輛）、壯大人工智慧（AI）機器人事業（100萬具）、特斯拉市值從目前的1兆美元提高到至少8.5兆美元、稅前息前折舊攤銷前盈餘（EBITDA）較2018年成長多達28倍。此計畫涵蓋十年。

根據特斯拉申報文件，馬斯克也可額外獲贈特斯拉股票，使他在這家電動車製造商持有的股權提高到至少25%。之前，馬斯克曾公開表示，希望持股規模能達到此數。

特斯拉開給馬斯克的2018年薪酬方案已非常驚人，價值超過500億美元，但遭德拉瓦法院封殺。特斯拉雖提起上訴，但董事會另闢蹊徑犒賞馬斯克，包括8月初提供一筆臨時股票獎勵，價值約300億美元。

特斯拉以巨額財務犒賞和擴大公司控制權為誘因，希望留住馬斯克，繼續帶領特斯拉進軍新市場，包括人形機器人和AI。申報文件內含另一項不具法律約束力的股東提案，建議特斯拉入股馬斯克私人新創公司xAI，馬斯克先前也談過此想法。

新協議凸顯馬斯克牢牢掌控特斯拉，儘管他日理萬機，事務繁多。馬斯克自2008年起就擔任特斯拉執行長至今，另外還經營四家私人公司：SpaceX、xAI、Neuralink以及Boring。他5月接受彭博資訊訪問時表示，承諾繼續為特斯拉掌舵五年。

截至4日收盤為止，今年來特斯拉股價下跌16%。