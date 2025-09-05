快訊

加快接班布局？前北韓軍人稱金正恩「難活過50歲」再10年是極限

史無前例！特斯拉「1兆美元薪酬」留CEO馬斯克 但須達成這些目標

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克。美聯社
特斯拉執行長馬斯克。美聯社

彭博資訊報導，特斯特公司提議給執行長馬斯克新的薪酬方案，價值可能達到1兆美元，在美國企業史上前所未見，但也訂定極高的目標。

開出如此優渥的薪酬方案，用意是以破紀錄的薪酬留住馬斯克，並獎勵他在未來數年專心領導特斯拉

特斯拉同時訂定一連串宏偉的績效目標，馬斯克必須達標才能領取全額薪酬。

這些雄偉的目標包括：壯大特斯拉的自駕計程車事業（100萬輛）、壯大人工智慧（AI）機器人事業（100萬具）、特斯拉市值從目前的1兆美元提高到至少8.5兆美元、稅前息前折舊攤銷前盈餘（EBITDA）較2018年成長多達28倍。此計畫涵蓋十年。

根據特斯拉申報文件，馬斯克也可額外獲贈特斯拉股票，使他在這家電動車製造商持有的股權提高到至少25%。之前，馬斯克曾公開表示，希望持股規模能達到此數。

特斯拉開給馬斯克的2018年薪酬方案已非常驚人，價值超過500億美元，但遭德拉瓦法院封殺。特斯拉雖提起上訴，但董事會另闢蹊徑犒賞馬斯克，包括8月初提供一筆臨時股票獎勵，價值約300億美元。

特斯拉以巨額財務犒賞和擴大公司控制權為誘因，希望留住馬斯克，繼續帶領特斯拉進軍新市場，包括人形機器人和AI。申報文件內含另一項不具法律約束力的股東提案，建議特斯拉入股馬斯克私人新創公司xAI，馬斯克先前也談過此想法。

新協議凸顯馬斯克牢牢掌控特斯拉，儘管他日理萬機，事務繁多。馬斯克自2008年起就擔任特斯拉執行長至今，另外還經營四家私人公司：SpaceX、xAI、Neuralink以及Boring。他5月接受彭博資訊訪問時表示，承諾繼續為特斯拉掌舵五年。

截至4日收盤為止，今年來特斯拉股價下跌16%。

AI 薪資 馬斯克 特斯拉 電動車

延伸閱讀

南投旅遊抽獎240萬汽車 秋天出門不只賞景還可能開特斯拉回家

川普宴請科技巨頭 逐一問投資金額 2執行長各承諾投6000億

冠蓋滿京華 斯人獨憔悴！川普白宮宴請科技大咖 昔日麻吉馬斯克缺席

川普「科技晚宴」名單曝光 三大CSP老闆全到場 少了這兩人受矚目

相關新聞

川普各大政策添亂 為何CEO全噤聲？5大原因讓美企表忠輸誠

美國總統川普的關稅政策、大規模遣返移民政策和各種監管變革，已給企業帶來極大的困擾和不確定性，但怪異的是，目前為止卻少有企...

小摩：輝達晶片依然供不應求 伺服器機櫃產量將提高

摩根大通（小摩）表示，由於輝達（Nvidia）人工智慧（AI）晶片持續供不應求，該公司的供應鏈正面臨加強出貨的壓力，顯示...

英特爾財務長：14A製程命運明年揭曉 會「永遠」與台積電合作

英特爾財務長辛斯納在花旗2025年全球科技、媒體及電信會議（Global TMT）受訪揭露，可能會在明年決定14A（1....

史無前例！特斯拉「1兆美元薪酬」留CEO馬斯克 但須達成這些目標

彭博資訊報導，特斯特公司提議給執行長馬斯克新的薪酬方案，價值可能達到1兆美元，在美國企業史上前所未見，但也訂定極高的目標...

Dyson推「全球最薄」吸塵器 還有AI吸塵器可辨識汙漬自動清潔

英國家電大廠戴森（Dyson）宣布，將於明年初在英國推出號稱「全球最薄」的吸塵器PencilVac。創辦人詹姆士．戴森（James Dyson）爵士在德國柏林新品發表會上表示，這款直徑僅38毫米的超薄機種，搭載縮小至2歐元硬幣大小的Hyperdymium馬達，是他多年以來的研發心願。

OpenAI開發AI求職平台 挑戰商務社群品牌LinkedIn

OpenAI宣布，正著手開發以人工智慧（AI）為核心的就業媒合平台，做為推廣AI素養及加強消費者與企業端AI應用的整體策...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。