OpenAI開發AI求職平台 挑戰商務社群品牌LinkedIn
OpenAI宣布，正著手開發以人工智慧（AI）為核心的就業媒合平台，做為推廣AI素養及加強消費者與企業端AI應用的整體策略一環，挑戰微軟旗下商務社群網站領英（LinkedIn）。
美國財經媒體CNBC報導，這套就業媒合系統叫做OpenAI Jobs Platform，主打運用AI協助企業媒合人才，有望挑戰微軟（Microsoft）旗下的LinkedIn。
OpenAI應用事業部執行長西莫（Fidji Simo）昨天在官方部落格宣布此一消息。
值得注意的是，OpenAI與微軟存在微妙的夥伴關係。在去年申報資料中，微軟將OpenAI正式列為搜尋及新聞廣告領域的競爭對手。微軟也是OpenAI的最大投資者，據說已對其投資130億美元（約新台幣3969億元）。
西莫說道：「這個平台不僅能使大企業吸引更多人才，也將設立專區協助在地企業提升競爭力，並幫助地方政府招募AI專業人才，以利提升民眾服務品質。」
西莫並未透露關於該平台的更多細節。不過，OpenAI發言人告訴科技媒體TechCrunch，這項服務預計最快於2026年中旬上線。
此外，OpenAI也將推出「OpenAI學院」（OpenAIAcademy）全新認證計畫。OpenAI學院是線上學習平台，協助職場工作者提升AI應用能力。
此計畫將使OpenAI與LinkedIn原有的線上課程及認證服務形成競爭關係。LinkedIn目前提供商管、科技及創意等領域的影音課程，並發放業界認可的證書。
據報導，機構組織能將OpenAI學院認證計畫納入自家員工培訓課程。美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）正在和OpenAI合作。OpenAI計劃2030年底前，協助1000萬名美國人取得AI能力證書。
