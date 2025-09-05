小摩：輝達晶片依然供不應求 伺服器機櫃產量將提高

摩根大通（小摩）表示，由於輝達（Nvidia）人工智慧（AI）晶片持續供不應求，該公司的供應鏈正面臨加強出貨的壓力，顯示兩年多來的強勁AI支出已延續到當前周期。

小摩發布報告指出，輝達AI晶片的「需求持續超越供給，拉長了交貨等待時間，同時保持穩定」在以季計算、而非以月計算。小摩強調，輝達上季存貨之所以季增33%至87億美元，是要支援Blackwell Ultra（BWU）晶片增產，而不是較舊款GB200晶片的庫存，「絕大多數成品…已在本季出貨」。

輝達的網路晶片也仍被認為是另一項成長動力，搭售率處於「70%-80%區間的上緣」。小摩表示，輝達高層強調，該公司並未將網路和運算晶片綑綁銷售，而是會提供顧客系統設計的彈性。

在中國大陸，輝達雖已取得美國政府對H20晶片的出口許可，但還沒獲得採購訂單。小摩指出，若有訂單，輝達的庫存足以支撐本季20億-50億美元的H20營收，可能暗示整體營收預測將介在560億-590億美元。

放眼未來，小摩認為，伺服器機櫃生產將在輝達的2026年度下半年（今年8月-明年1月）增加，因為供應商夥伴正提高產能，再加上「產品組合轉向BWU（Blackwell Ultra）推升平均售價」，將增添進一步支撐。

儘管業界推測輝達會延後推出下一代的Vera Rubin架構，輝達已重申這項新技術將照計畫在2026年下半年問世。