快訊

柯文哲今不交保 胞妹柯美蘭難受：哥哥知道家裡沒7千萬

英文課播「中共大閱兵」嗆同學不喜歡可離開 北市和平高中老師道歉了

曾發遇險訊號…「勝隆漁61號」船上載11船員失聯 漁業署全力搜尋

小摩：輝達晶片依然供不應求 伺服器機櫃產量將提高

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
小摩分析師表示，輝達AI晶片仍然持續供不應求，顯示兩年多來的AI支出熱潮尚未退燒。 路透
小摩分析師表示，輝達AI晶片仍然持續供不應求，顯示兩年多來的AI支出熱潮尚未退燒。 路透

摩根大通（小摩）表示，由於輝達（Nvidia）人工智慧（AI晶片持續供不應求，該公司的供應鏈正面臨加強出貨的壓力，顯示兩年多來的強勁AI支出已延續到當前周期。

小摩發布報告指出，輝達AI晶片的「需求持續超越供給，拉長了交貨等待時間，同時保持穩定」在以季計算、而非以月計算。小摩強調，輝達上季存貨之所以季增33%至87億美元，是要支援Blackwell Ultra（BWU）晶片增產，而不是較舊款GB200晶片的庫存，「絕大多數成品…已在本季出貨」。

輝達的網路晶片也仍被認為是另一項成長動力，搭售率處於「70%-80%區間的上緣」。小摩表示，輝達高層強調，該公司並未將網路和運算晶片綑綁銷售，而是會提供顧客系統設計的彈性。

在中國大陸，輝達雖已取得美國政府對H20晶片的出口許可，但還沒獲得採購訂單。小摩指出，若有訂單，輝達的庫存足以支撐本季20億-50億美元的H20營收，可能暗示整體營收預測將介在560億-590億美元。

放眼未來，小摩認為，伺服器機櫃生產將在輝達的2026年度下半年（今年8月-明年1月）增加，因為供應商夥伴正提高產能，再加上「產品組合轉向BWU（Blackwell Ultra）推升平均售價」，將增添進一步支撐。

儘管業界推測輝達會延後推出下一代的Vera Rubin架構，輝達已重申這項新技術將照計畫在2026年下半年問世。

AI H20 輝達 晶片 摩根 伺服器

延伸閱讀

鴻海營收／8月6,065億元、年增10.6%創同期新高 AI機櫃出貨季增三倍

聯發科在GB10扮演關鍵角色 外媒拋收購聯發科假設

發哥…聯發科（2454）要被輝達併購？專家「別鬧了不可能」：最簡單兩大理由

新客戶挹注動能 博通估2026財年AI營收成長強勁

相關新聞

川普各大政策添亂 為何CEO全噤聲？5大原因讓美企表忠輸誠

美國總統川普的關稅政策、大規模遣返移民政策和各種監管變革，已給企業帶來極大的困擾和不確定性，但怪異的是，目前為止卻少有企...

Dyson推「全球最薄」吸塵器 還有AI吸塵器可辨識汙漬自動清潔

英國家電大廠戴森（Dyson）宣布，將於明年初在英國推出號稱「全球最薄」的吸塵器PencilVac。創辦人詹姆士．戴森（James Dyson）爵士在德國柏林新品發表會上表示，這款直徑僅38毫米的超薄機種，搭載縮小至2歐元硬幣大小的Hyperdymium馬達，是他多年以來的研發心願。

OpenAI開發AI求職平台 挑戰商務社群品牌LinkedIn

OpenAI宣布，正著手開發以人工智慧（AI）為核心的就業媒合平台，做為推廣AI素養及加強消費者與企業端AI應用的整體策...

小摩：輝達晶片依然供不應求 伺服器機櫃產量將提高

摩根大通（小摩）表示，由於輝達（Nvidia）人工智慧（AI）晶片持續供不應求，該公司的供應鏈正面臨加強出貨的壓力，顯示...

風速疲弱、風電場延宕拖累…沃旭下修獲利展望 批准大規模增資

全球最大離岸風電開發商丹麥沃旭能源（Ørsted）5日下修全年獲利展望，理由是7月及8月風速低於預期，以及彰化風力發電場...

牽動Fed利率決策動向？市場靜待美就業數據出爐 亞股多收高

美國預計今晚公布非農就業數據，市場關注該數據是否將會牽動聯邦準備理事會（Fed）的利率決策動向，亞洲股市今天多收高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。