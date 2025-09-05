風速疲弱、風電場延宕拖累…沃旭下修獲利展望 批准大規模增資

全球最大離岸風電開發商丹麥沃旭能源（Ørsted）5日下修全年獲利展望，理由是7月及8月風速低於預期，以及彰化風力發電場工程延宕。沃旭股東同日批准發行股票以籌資600億丹麥克朗（94億美元），讓沃旭在美國總統川普對風電抱持敵意之際獲得救命錢。

沃旭如今預期今年息前稅前折舊攤銷前獲利（EBITDA）將介於240億至270億丹麥克朗，低於原本預估的250億至280億丹麥克朗。沃旭表示，今年夏季月份風速低於2025年其他時間，已導致該公司損失12億丹麥克朗。出口電纜受損導致大彰化2B風力發電場計畫延誤近一年，也帶來3億丹麥克朗衝擊。

沃旭是在歐洲打造離岸風力發電場的先鋒，但進軍美國市場窒礙難行。沃旭4日宣布已對川普政府提起訴訟，盼藉此讓旗下幾乎完工的新英格蘭離岸風力發電場復工。值得注意的是，沃旭8月11日才剛確認先前財測，引發外界對新管理團隊可信度的質疑。

另一方面，沃旭股東5日也在特別股東會上，批准發行股票以籌資600億丹麥克朗，籌資規模逼近市值的四分之三。這樁增資案獲得沃旭逾98%股東支持，沃旭數天後將公布公開說明書以揭露股票發行價格，外界預期該公司將以大幅折價方式增資。

沃旭董事長斯科爾（Lene Skole）表示，今年底前將完成增資。沃旭股價5日早盤大漲4.7%，報208.3丹麥克朗。