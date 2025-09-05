快訊

柯文哲今不交保 胞妹柯美蘭難受：哥哥知道家裡沒7千萬

英文課播「中共大閱兵」嗆同學不喜歡可離開 北市和平高中老師道歉了

風速疲弱、風電場延宕拖累…沃旭下修獲利展望 批准大規模增資

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
沃旭5日下修全年獲利展望，大彰化2B風力發電場計畫延宕是原因之一。本報系資料照
沃旭5日下修全年獲利展望，大彰化2B風力發電場計畫延宕是原因之一。本報系資料照

全球最大離岸風電開發商丹麥沃旭能源（Ørsted）5日下修全年獲利展望，理由是7月及8月風速低於預期，以及彰化風力發電場工程延宕。沃旭股東同日批准發行股票以籌資600億丹麥克朗（94億美元），讓沃旭在美國總統川普對風電抱持敵意之際獲得救命錢。

沃旭如今預期今年息前稅前折舊攤銷前獲利（EBITDA）將介於240億至270億丹麥克朗，低於原本預估的250億至280億丹麥克朗。沃旭表示，今年夏季月份風速低於2025年其他時間，已導致該公司損失12億丹麥克朗。出口電纜受損導致大彰化2B風力發電場計畫延誤近一年，也帶來3億丹麥克朗衝擊。

沃旭是在歐洲打造離岸風力發電場的先鋒，但進軍美國市場窒礙難行。沃旭4日宣布已對川普政府提起訴訟，盼藉此讓旗下幾乎完工的新英格蘭離岸風力發電場復工。值得注意的是，沃旭8月11日才剛確認先前財測，引發外界對新管理團隊可信度的質疑。

另一方面，沃旭股東5日也在特別股東會上，批准發行股票以籌資600億丹麥克朗，籌資規模逼近市值的四分之三。這樁增資案獲得沃旭逾98%股東支持，沃旭數天後將公布公開說明書以揭露股票發行價格，外界預期該公司將以大幅折價方式增資。

沃旭董事長斯科爾（Lene Skole）表示，今年底前將完成增資。沃旭股價5日早盤大漲4.7%，報208.3丹麥克朗。

丹麥 彰化 美國 川普 離岸風電

延伸閱讀

震撼彈！彰化縣府參議柯呈枋表態參選縣長 藍白已4個可能人選

彰化東螺溪戀戀欒樹節陷巧婦無米之炊 不排除今年最後一屆

「卦山大縱走 彰化兜兜圈」活動開跑 卦山縱走樂探索 完登步道集徽章

新北助推彰化農產 今起11天板橋大遠百辦彰化優鮮展售會

相關新聞

川普各大政策添亂 為何CEO全噤聲？5大原因讓美企表忠輸誠

美國總統川普的關稅政策、大規模遣返移民政策和各種監管變革，已給企業帶來極大的困擾和不確定性，但怪異的是，目前為止卻少有企...

Dyson推「全球最薄」吸塵器 還有AI吸塵器可辨識汙漬自動清潔

英國家電大廠戴森（Dyson）宣布，將於明年初在英國推出號稱「全球最薄」的吸塵器PencilVac。創辦人詹姆士．戴森（James Dyson）爵士在德國柏林新品發表會上表示，這款直徑僅38毫米的超薄機種，搭載縮小至2歐元硬幣大小的Hyperdymium馬達，是他多年以來的研發心願。

OpenAI開發AI求職平台 挑戰商務社群品牌LinkedIn

OpenAI宣布，正著手開發以人工智慧（AI）為核心的就業媒合平台，做為推廣AI素養及加強消費者與企業端AI應用的整體策...

小摩：輝達晶片依然供不應求 伺服器機櫃產量將提高

摩根大通（小摩）表示，由於輝達（Nvidia）人工智慧（AI）晶片持續供不應求，該公司的供應鏈正面臨加強出貨的壓力，顯示...

風速疲弱、風電場延宕拖累…沃旭下修獲利展望 批准大規模增資

全球最大離岸風電開發商丹麥沃旭能源（Ørsted）5日下修全年獲利展望，理由是7月及8月風速低於預期，以及彰化風力發電場...

牽動Fed利率決策動向？市場靜待美就業數據出爐 亞股多收高

美國預計今晚公布非農就業數據，市場關注該數據是否將會牽動聯邦準備理事會（Fed）的利率決策動向，亞洲股市今天多收高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。