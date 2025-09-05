川普各大政策添亂 為何CEO全噤聲？5大原因讓美企表忠輸誠

美國總統川普的關稅政策、大規模遣返移民政策和各種監管變革，已給企業帶來極大的困擾和不確定性，但怪異的是，目前為止卻少有企業執行長公然或私下批評川普，「忠誠」和「噤聲」已成新常態。背後原因為何？

外媒分析美企執行長的心理，可歸納出至少五個原因如下：

一、恐懼與貪婪

這是最明顯的原因。企業執行長害怕觸怒川普，擔心他運用公器對付自己，外傳白宮擬了一份祕密的「忠誠度清單」，對553家美企支持川普政策的忠誠度評分，令企業不寒而慄。但同時，執行長們也有私心，認為向川普輸誠，可能導致川普政策對自己有力，不論是鬆綁法規，或運用與白宮人脈關係好辦事。

二、黨派立場

蓋洛普調查顯示，僅1%的民主黨人士滿意川普2.0執政表現，共和黨人士的滿意度卻高達93%，分歧程度是1979年開始這項調查以來最大。美企領導人普遍偏好共和黨較親商的政策，傾向厭惡民主黨進步派的干預主張。

三、政策震撼鈍化

川普政策帶給企業高層的震懾效應似已開始減弱，一大因素是商界普遍擁抱「川普總是畏縮」（TACO）的看法--看準川普最狂野的威脅總會在最後關頭畏縮。再者，近年來巨大震撼連番來襲，從全球金融海嘯、新冠肺炎疫情到俄烏戰爭爆發，企業領導人經歷各種大風大浪，已練就處變不驚的本領，也許也變得過於自滿。

四、股市牛氣沖天

凱因斯所謂的「動物精神」也扮演重要角色。經濟學家向來假定，企業若是公開表示看好成長前景，投資人也會感染這種樂觀態度。以此描述現況依然貼切：美國企業盈餘持續優於市場預測，協助美股漲勢不輟、迭創新高。

五、人工智慧

眾多企業主管和投資人都對川普的人工智慧（AI）政策表示歡迎，主要因為他高舉「鬆綁監管、提振成長」的旗幟，顯然比歐洲低成長、重監管的模式討喜多了。由於AI攸關未來成長，此刻企業主管滿腦子都是AI，也沒有太多時間思考川普政策的醜陋面。

然而，投資人應深思，既然這五點助長企業安於現狀的心態，萬一情勢起了變化，是否也會導致心態丕變。假如股市崩跌，或企業高層不再那麼心無旁騖只聚焦AI，或關稅打擊獲利，企業執行長們可不可能群起反彈？或者，歐洲經濟一旦復甦，可不可能搶了川普的光環？

但眼前，上述五大因素仍在發酵中，所以別屏息觀望美企執行長何時揭竿而起，鼓動一波「反川普」抗議潮。