聖戰組織襲擊西非馬利外資設施 陸企首當其衝

快訊

中央社／ 阿必尚5日綜合外電報導

與蓋達組織（Al-Qaeda）結盟的聖戰士對西非馬利境內由外國公司營運的工業設施發動一波突襲，企圖削弱軍政府執政基礎。當地中國企業首當其衝，至少11名中國公民遭到綁架。

法新社報導，聯合國指出，活躍於廣泛西非地區的強大聖戰組織「支持伊斯蘭和穆斯林團體」（Groupfor the Support of Islam and Muslims）是非洲沙赫爾地區（Sahel）當前最大威脅。這個組織以其阿拉伯語名稱每個字首字母的縮寫JNIM為外界所熟知。

JNIM今年6月曾警告，裝備精良的旗下戰士將對在馬利營運的所有外資企業，以及所有未經其「批准」而執行馬利公共工程的企業發動攻擊。馬利自從2020年和2021年接連發生政變以來就由軍政府統治。

聯合國近日的報告指出，該組織「核心目標仍是建立一個能夠挑戰軍政府政權合法性的酋長國，迫使其交出權力，並實施伊斯蘭教法」。

華府智庫美國企業研究所（American EnterpriseInstitute）表示，JNIM在馬利西部的襲擊行動使其得以「建立對外資企業強取豪奪的勒索網絡，削弱馬利政府的合法性」，同時綁架外國人，「向其母國政府索取贖金」。

自7月底以來，已有7處在馬利營運的外資工業設施遭到JNIM攻擊。根據美國企業研究所，馬利是非洲黃金和鋰礦數一數二大生產國。

其中6處由中國企業營運，多數分布在西部黃金藏量豐富的開伊（Kayes）地區。美國企業研究所分析師卡爾（Liam Karr）告訴法新社，至少有11名中國公民於襲擊期間遭到綁架。

卡爾說：「就目前掌握的狀況來看，中國首當其衝。」

美國企業研究所示警，JNIM在西部的攻勢恐重創與中國的商業關係。中國是馬利最大經濟夥伴之一。

自政變以來，馬利對中國的依賴持續加深。與前殖民宗主國法國和更廣泛的西方國家分道揚鑣後，軍政府已向中國、俄羅斯和土耳其積極靠攏。

美國 外資 陸企 西非 恐怖組織

