印度深化與新加坡連結 半導體產業發展添助力

印度總理莫迪（Narendra Modi）昨天與訪問印度的新加坡總理黃循財會面後表示，雙方將深化在經濟、科技、數位化、永續發展、國防與安全等領域的連結，並強調新加坡同意支持印度半導體產業的發展。

莫迪去年訪問新加坡，讓兩國關係提升為全面戰略夥伴關係，黃循財2日至4日訪問印度，讓兩國合作持續深化。

印度外交部昨天晚間表示，新加坡是印度在東南亞地區最大的貿易夥伴，也在印度有龐大的投資，兩國針對未來的合作有詳細的藍圖，且隨著時代發展，包括先進製造業、綠色航運、技能培訓、民用核能、城市水資源管理等，都將是合作的重點。

莫迪表示，印度去年與新加坡簽署半導體生態合作協議（Semiconductor Ecosystem PartnershipAgreement），為印度的半導體研發注入活水，新加坡也將在清奈（Chennai）設立國家卓越技能中心，致力協助印度培養先進製造業領域的勞動力。

莫迪也指出，科技與創新是印度與新加坡夥伴關係重要的一環，雙方將擴大在人工智慧（AI）、量子及其他數位科技領域的合作，例如雙方甫簽署的協議，就讓兩國在太空科學領域的合作展開新的篇章。

莫迪重申，兩國的連結不僅僅止於外交上的關係，還有基於共同價值觀、利益，還有以和平、進步、繁榮為共同目標的合作。

印度新聞局（PIB）昨天晚間表示，今年是印度和新加坡建交60週年，兩國有著根基於信任、相互尊重的友誼，並在許多領域展開大規模合作，兩國的關係已經發展成涵蓋政治、經濟、安全、科技、教育、人文等領域的全方位合作。

PIB指出，新加坡將支持印度在半導體產業的發展，除會持續推動有彈性的半導體供應鏈，也會在對雙方都有利的研發等領域攜手，並透過資訊共享、實際交流、直接投資，鼓勵兩國企業進行實質合作。

根據印度和新加坡的共同聲明，兩國還將在國防與安全上攜手，未來將持續深化包括人工智慧、量子運算、自動化等新興領域的技術交流與合作。