Dyson推「全球最薄」吸塵器 還有AI吸塵器可辨識汙漬自動清潔

聯合新聞網／ 綜合報導
Dyson創辦人詹姆士．戴森爵士在發表會上介紹「全球最薄」的吸塵器PencilVac。圖擷自Dyson發表會
Dyson創辦人詹姆士．戴森爵士在發表會上介紹「全球最薄」的吸塵器PencilVac。圖擷自Dyson發表會

英國家電大廠戴森（Dyson）宣布，將於明年初在英國推出號稱「全球最薄」的吸塵器PencilVac。創辦人詹姆士．戴森（James Dyson）爵士在德國柏林新品發表會上表示，這款直徑僅38毫米的超薄機種，搭載縮小至2歐元硬幣大小的Hyperdymium馬達，是他多年以來的研發心願。

根據「每日郵報」報導，PencilVac由設計Dyson AirWrap的團隊多次重新打造，馬達大小僅相當於一顆巧克力豆。雖然官方售價尚未公布，但已有日本水貨以含運費約670英鎊（新台幣27545元）在eBay平台販售。

此次戴森同場還推出Spot and Scrub AI機器人吸塵器，具備人工智慧汙漬偵測功能，可辨識近200種家中物品，自動規避障礙並進行重複擦拭，確保汙漬完全清除，還能透過專屬App遙控、指定重點清潔區域。其他新品包括清洗消毒機、V16動力寵物吸塵器與Hushjet空氣清淨機。

詹姆士．戴森強調，透過馬達、氣流與分離系統的不斷創新，公司才能持續改變產品格式，從早期的氣旋無吸力衰減吸塵器、無扇葉風扇，到Supersonic吹風機，皆是重新定義市場的成果。

