首家美國AI公司！Anthropic針對「陸資企業」停止銷售AI服務

美國人工智慧（AI）新創公司、Claude AI的開發商Anthropic將停止向中資為大股東的企業銷售AI服務，這是首家美國AI公司做出這樣的政策調整。

一位Anthropic高階主管對金融時報表示，公司正試圖限制北京當局利用Anthropic技術，來強化中國軍事與情報系統的能力。相關銷售政策立即生效，可能適用的中國公司包括字節跳動、騰訊、阿里巴巴等公司。

這位高管說：「我們正在採取行動，堵住中國企業取得尖端AI技術的漏洞。」他提到，俄羅斯、伊朗與北韓等「敵對」國家也將採取相同限制。

Anthropic高階主管強調，限制政策「與我們更廣泛的承諾保持一致，也就是，推動具變革性的AI技術來促進民主制度，以及美國在AI領域的領導地位」。

Anthropic這個轉變反映了美國日益擔憂中國大陸企業透過在海外設立子公司，來掩護取得美國科技的意圖。

新禁售政策不僅將影響Anthropic的直接客戶，也會波及透過雲端服務接觸AI模型的企業。該名高管預估，這一政策將使Anthropic的全球營收減少的程度，在數億美元的低端層級。他表示，公司知道如此會導致部分客戶轉向競爭對手，但強調為了凸顯這是「嚴重問題」，行動是必要的。

Anthropic的最新動作，顯示美國愈來愈關切中國將AI技術用於極音速武器、核武模擬等軍事用途。

一位知情人士透露，Anthropic新政策針對的部分對象，是設立在新加坡的中資企業子公司，這些公司被用來更隱密地取得美國科技。

今年稍早，Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）曾呼籲加強針對中國大陸的出口管制。Anthropic的主要競爭對手OpenAI也表示支持這類管制，以「保護美國在AI領域的領先地位」。

目前，Claude、OpenAI的ChatGPT、Google的Gemini以及Meta的AI等美國聊天機器人均被中國封鎖。然而，中國大陸用戶仍可透過VPN「翻牆」使用。