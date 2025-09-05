聽新聞
蘋果大利多！產品在這裡變炫富神器 去年度銷售90億美元創新高
彭博資訊引述知情人士報導，截至3月底的上年度，蘋果（Apple）在印度的銷售額強勁成長13%，由80億美元增加到大約90億美元，創下新高。iPhone占據其中大部分，MacBook電腦的需求也顯著成長。
這是先前未曾公開的佳績，對正苦於應對全球行動裝置銷售趨於停滯的蘋果來說，是大利多。印度在蘋果整體業務的占比仍小，但預計未來幾年將成為關鍵市場。
隨著當地收水準升高、中產階級壯大，外界普遍看好印度的消費潛力，蘋果在2023年重整國際業務管理架構，將印度提升為獨立銷售區。
根據市場研究機構Counterpoint Research的主管Tarun Pathak，目前iPhone在印度智慧手機市場的占有率大約7%，並被許多印度消費者視為身份象徵。
高稅率讓iPhone在印度的售價居高不下。例如入門款iPhone 16在印度賣79,900盧比（約906美元），明顯高於美國的定價799美元。蘋果透過學生折扣、舊機換購、與銀行合作提供信用卡回饋等方式，來降低消費者負擔。
中國目前仍是蘋果最大的海外市場，但當地消費波動劇烈，還有地緣政治不確定因素。截至6月的上季，蘋果在中國營收成長4.4%，為兩年來首見回升，但市占率已不及小米等本土競爭對手。
蘋果公司尚未回應置評請求。
