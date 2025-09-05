是真的挖礦！USDT穩定幣巨擘洽談投資黃金開採產業

全球最大穩定幣泰達幣（USTD）的發行商Tether正考慮投資黃金的開採挖礦，尋求將其龐大的加密貨幣獲利轉向布局黃金。

英國金融時報引述四位知情人士說法報導，Tether已與礦業和投資集團討論投資於整個黃金供應鏈，從黃金開採、精煉、到交易、以及有黃金特許權的業者。

這也代表Tether正從押注「數位黃金」，進一步押注「實體黃金」。

Tether執行長阿爾多諾（Paolo Ardoino）曾將黃金比喻為「天然比特幣」。他5月在一場演講中說：「我知道很多人認為比特幣是『數位黃金』，但我更傾向以比特幣的角度思考。我認為黃金是我們的自然資源。」

然而，在一向保守的黃金礦業業界，Tether有意進軍該產業卻引發訝異，並且質疑這家「非典型」的新進業者能否成功。一位礦業主管說：「他們喜歡黃金，但我不覺得他們有具體策略。」另一位高層主管更直言：「這是我遇最奇怪的公司。」

Tether是全球最賺錢的加密貨幣公司之一，旗下的美元穩定幣市值高達1,680億美元，今年上半年就創造了57 億美元獲利。Tether也是美國公債大型持有者，這也讓該公司賺進龐大利息收益來支撐其穩定幣。

阿爾多諾一直是黃金的強力支持者，他曾表示，黃金應該比任何主權貨幣都更安全，並且可以做為比特幣的補充。Tether目前在蘇黎世金庫已持有87億美元的金條，做為該公司穩定幣的擔保品。

今年6月，Tether的投資部門以1.05億美元收購加拿大擁有黃金特許權的上市公司Elemental Altus少數股權。多位知情人士表示，Tether已與多家黃金特許公司展開討論。這類公司透過投資礦場，換取未來營收的一部分。消息人士說，Tether 正考慮進一步這類交易，包括進一步投資Elemental Altus。