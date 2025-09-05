紐約Fed總裁：隨時間推進 降息將成為適當之舉

紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）表示，他預測隨著時間推進，降息「將成為適當之舉」，但他未明示降息的時機或是速度。

威廉斯周四（4日）在紐約經濟俱樂部活動上預先準備好的演講致詞中說：「展望未來，如果我們雙重使命（最大就業與穩定通膨）目標上的進展仍然符合我的基線預測，我預期隨著時間推進，把利率朝更中性水準調整，將成為適當之舉。」

最近公布的就業成長數據惡化，引發投資人對勞動力市場的擔憂，目前普遍預期美國聯準會（Fed）將在16日至17日的利率政策會議上恢復降息。

威廉斯在演講中提到，聯準會正面臨著就業和通膨風險「微妙的平衡」。

他回答提問時說：「這種平衡現在已經移動到擔心就業使命能否達成的這一端多一點，而對通膨使命的擔憂則略為降低一些。」

聯準會9月利率會議之外，未來的利率走向仍不明朗。聯準會明年主席熱門人選之一的理事沃勒（Christopher Waller）本周稍早表示，Fed在接下來三到六個月內應啟動一連串降息行動。

不過，威廉斯在內的大多數聯準會官員仍對未來利率政策方向保持謹慎與保守。

威廉斯在演說中表示，關稅對通膨的不良影響目前看起來低於先前的預期，但他也補充說：「現在仍屬初期階段，要完全觀察到關稅影響，仍需時間。」

威廉斯指出，「值得慶幸的是，我並未看到關稅對整體通膨趨勢造成放大效應或次輪效應的跡象，」他說，「長期通膨預期保持穩定，而短期和中期的通膨預期，在年初略微上升後，目前已回到疫情前的水準。」

威廉斯形容美國勞動市場正「逐步降溫」，這與整體經濟放緩的趨勢一致。聯準會縮減資產負債表的計畫正「非常順利」進行中。