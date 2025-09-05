華美半導體協會年會27日登場 蘇姿丰談AI未來

快訊

中央社／ 舊金山4日專電

矽谷9月展開一連串緊鑼密鼓科技會議，華美半導體協會（CASPA）年會將於美國時間27日舉行，超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰受邀於晚宴進行爐邊對談，分享對AI未來、半導體創新、及全球產業趨勢的看法。

繼前年邀請輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、去年邀請博通（Broadcom）總裁卡瓦士（Charlie Kawwas），華美半導體協會年會今年邀請蘇姿丰於晚宴進行爐邊對談。

華美半導體協會年會27日將於矽谷聖克拉拉（SantaClara）會議中心舉行，主題為「人工智慧（AI）生態革命：攜手推進明日智慧」，這也是大會連續第3年以AI為主題，反映自2022年底OpenAI推出ChatGPT、掀起AI浪潮後，AI在矽谷的熱度不減。

根據規劃，年會上午舉辦創業論壇，邀請多位AI新創公司執行長分享生態革命的實戰經驗；下午由超微等企業專家深入剖析繪圖處理器（GPU）的最新突破；壓軸晚宴則邀請蘇姿丰帶來重量級爐邊對談，深入探討AI未來、半導體創新及全球產業趨勢。

今年與會企業囊括超微（AMD）、晶片公司亞爾特拉（Altera）、晶片製造商美滿電子科技公司（Marvell ）、半導體設計軟體公司新思科技（Synopsys）、半導體封測大廠日月光投資控股（ASE）、三星、益華電腦（Cadence）等半導體業者。

9月開始延續至10月，矽谷將舉行一連串科技會議。台灣生技協會（BATBA）6日將舉辦台美生醫論壇，緊接著台美科技週將在15日登場，27日則有華美半導體協會年會。

