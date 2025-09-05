澳航CEO和高層遭扣薪近1,600萬元 懲處理由：駭攻影響600萬顧客

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
澳航執行長哈德森。彭博資訊
澳洲航空公司（Qantas Airways）執行長哈德森（Vanessa Hudson）及其高階領導團隊，遭減薪80萬澳元（約52.2萬美元或台幣1,597萬元），起因是一起影響到數百萬名顧客的網路駭客入侵事件。此舉顯示澳航試圖展現更嚴格的問責與治理態度。

根據澳航周五發布的年度報告，哈德森被扣薪25萬澳元，而其他五位高階主管合計遭減薪55萬澳元。不過，在截至6月的一年間，哈德森的總薪酬仍仍升至631萬澳元，高於前一年的438萬澳元。

澳航在6月30日、會計年度最後一天偵測到這起駭攻，後續發現大約570萬名客戶的個資遭竊。董事會迅速懲處哈德森及資深管理團隊。在此之前，澳洲聯邦法院法官上月嚴厲批評該公司企業文化，而澳航去年曾推動公司治理改革。

澳航董事長穆倫（John Mullen）在年報中表示：「此一決定展現我們對建立問責與當責文化的承諾。」他肯定管理階層立即採取行動控制資安事件並支援客戶，但強調減薪反映出事件的嚴重性。

6月底止的年度財報顯示，澳航獲利較前一年成長15%，達到24億澳元。

9月5日早盤，澳航股價小漲0.68%至11.86澳幣，今年來累漲30.5%，而一年來已大漲73.4%。

