輝達投資量子運算公司Quantinuum

輝達（Nvidia）的創投部門首次投資Quantinuum，這是漢威聯合（Honeywell International）控制的一家量子運算公司，這筆投資對Quantinuum的估值是100億美元。

根據周四（4日）發布的聲明，輝達成為參與Quantinuum這輸6億美元募資的最新知名出資者。

輝達執行長黃仁勳今年重新設定了對於量子運算的預期，他在6月時表示，量子運算已經接近轉折點，比預期更快地成為實用的運算技術。

黃仁勳說，輝達現在提供能協助自家晶片與量子裝置共同運作的軟體，讓公司布局能夠受惠於量子運算的進步，因為量子運算未來可能打亂輝達在運算和資料中心領域的稱霸局面。他指出，未來幾年內，量子運算將有足夠的力量協助全球「解決一些有趣的問題」。輝達將提供整個量子演算法堆疊，並以Grace Blackwell 200晶片加速運算的進行。

Quantinuum目前與輝達已有合作，共同參與在波士頓「加速量子研究中心」，推動相關技術創新。

漢威目前持有Quantinuum約54%股權，也參與了此輪募資。其他投資方還包括QED Investors、摩根大通、三井物產、Serendipity Capital、劍橋量子控股（Cambridge Quantum Holdings）、安進（Amgen）等。上述聲明內容未詳述輝達創投部門在這輪6億美元的投資比率。

漢威執行長卡普爾（Vimal Kapur）在聲明中表示：「Quantinuum在戰略、技術和商業方面持續實現並超越我們的既定目標。我們對Quantinuum能夠繼續引領量子革命並為其投資者與客戶創造長期價值，充滿信心。」

Quantinuum現由執行長哈茲拉（Rajeeb Hazra）領導，致力開發功能強大的「量子電腦」，這類裝置能解決傳統電腦無法處理的複雜任務。量子電腦可以實現平行運算，處理資訊的速度遠超過傳統電腦的序列處理。

Quantinuum正在開發能應用於化學、機器學習、網路資安、金融、藥品研發等多個領域的平台。

卡普爾在7月的財報電話會議中曾經表示，Quantinuum這輪募資將提供資本準備，預定要在2027年首次公開發行股票（IPO）。

Quantinuum是在2021年由劍橋量子與漢威量子解決方案兩家公司合併而來。2024年1月完成當時一輪募資時，提到公司募資前的估值為50億美元。Quantinuum在美國、英國、德國和日本有超過500名員工。