新客戶挹注動能 博通估2026財年AI營收成長強勁

中央社／ 聖荷西4日綜合外電報導

博通公司（Broadcom）執行長陳福陽今天指出，預計2026會計年度人工智慧（AI）營收成長將「大幅改善」，因博通已從一名新客戶獲得超過100億美元的AI基礎設施訂單。

路透社報導，根據博通3月股東委託書，73歲的陳福陽表示將至少再領導公司5年。

投資人對此表示歡迎，博通股價今天盤後交易勁揚4%，因為陳福陽被廣泛認為是將博通轉型為全球最有價值晶片設計公司之一的關鍵人物。

今年稍早，陳福陽暗示有4家潛在新客戶「深度合作」開發專屬晶片，這些客戶將加入博通現有的3大客戶行列。陳福陽上季在財報電話會議上表示有一家新客戶確定下單，但未透露買方名稱。

在生成式AI熱潮中，博通是最大受益者之一。擁有資料中心的超大型雲端客戶正尋求輝達（Nvidia）高價晶片以外的替代方案，而博通協助設計客製化AI晶片。

市調公司Emarketer分析師彭恩（Jacob Bourne）表示：「博通為雲端大廠提供的客製化解決方案處於有利位置，因為科技巨擘正競相推動模型訓練與推論的發展。」

投資人對專注AI的晶片公司抱有高度期待，押注產品線擴展將帶動業績快速成長。

今年博通推出Tomahawk Ultra網路晶片及次世代Jericho網路晶片以加速AI運算，成為挑戰輝達在AI半導體產業主導地位的部分作為。

自4月初以來，博通股價飆升近82%，過去兩年更是上漲逾3倍；相較之下，輝達2025年迄今上漲27%。

博通第3季（截至8月3日）AI營收成長63%，達52億美元。

陳福陽表示：「我們預計AI半導體營收在第4季將擴增至62億美元。」

博通預計第4季營收約174億美元，高於倫敦證券交易所集團（LSEG）彙整分析師平均預估的170.1億美元；第3季營收為159.5億美元，超出市場預期的158.3億美元。

