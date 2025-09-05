博通神秘百億級客戶曝光！竟是OpenAI明年首度生產自研AI晶片

快訊

編譯葉亭均／綜合外電
英國金融時報報導，OpenAI要在博通（Broadcom）的幫助下，準備在明年首度生產自研AI晶片。圖為OpenAI執行長奧特曼。路透
知情人士透露，聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI要在博通（Broadcom）的幫助下，準備在明年首度生產自研AI晶片，除了應付大量運算需求，還要藉此降低對晶片巨擘輝達（Nvidia）的依賴。

英國金融時報引述多位熟悉這項合作的人士說法報導，這款自研晶片由OpenAI與博通共同設計，最快將於明年出貨。

一位密切接觸這項計畫的人士表示，OpenAI計劃將這款自研AI晶片用於公司內部，而非對外銷售。OpenAI早在去年就已與博通展開初步合作，但一款成功晶片設計的量產時程直到近期才逐漸明朗。

博通執行長陳福陽周四在財報後會議中提到，博通已從三大雲端客戶之外的第四位客戶那裡取得100億美元的客製化AI晶片。博通雖然沒有公開神秘大戶的名，但知情人士OpenAI正是這位新客戶。博通與OpenAI均拒絕置評。

這些客製化AI晶片被稱為XPU，主要是用來區隔由輝達和超微（AMD） 等現成晶片供應商所設計的繪圖處理器（GPU）。業界普遍認為，XPU將在快速成長的AI基礎建設市場中取得市占，這也帶動了博通股價今年來大漲超過30%。滙豐分析師稍早預期，博通的客製化晶片事業在2026年的成長率，將大幅高於輝達的GPU業務。

OpenAI的行動是跟進Google、亞馬遜與Meta這三大雲端服務供應商的策略，他們已打造專用晶片來支援AI工作。隨著訓練與執行AI模型的需求暴增，該產業極度渴求算力。

