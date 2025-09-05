Lululemon又下修財測 股價盤後崩16%

加拿大運動服裝品牌Lululemon周四（4日）下修營運展望，連續第三季讓投資人失望，公司現在仍苦於無法符合高標準的期待，沒能在困難的消費者環境中平衡關稅開支。Lululemon股價在周四盤後崩跌16%，而今年截至周四收盤，股價已經下挫46%。

Lululemon示警，因為美國總統川普取消小額包裹關稅豁免，財務將受到2.4億美元衝擊。以往享有豁免時，Lululemon由加拿大經由電商銷售，免稅寄送許多商品到美國。

Lululemon將第3季的營收預測調降至24.7億美元到25億美元，低於華爾街預期；全年的營收與獲利預期也下修。

彭博指出，Lululemon業績曾在新冠疫情期間大發，快速成長，當時消費者蜂擁搶購公司出品的舒適運動服，如今的營運表現已將當年的成績抹去。現在這家以高價瑜珈緊身褲聞名的品牌，必須贏回注重品質的購物者，這類消費群體近來開始減少支出，又更樂於嘗試較新的品牌。

上季Lululemon同店銷售僅成長1%，遠不如華爾街所估的近3%成長。公司在疫情四年間營收成長140%的亮麗表現已經逐漸消散，後來的競爭同業如Alo Yoga、Vuori正瓜分市占。同時，Lululemon與其他成衣業者則必須應付川普關稅增加的成本。

執行長麥唐納（Calvin McDonald）周四對分析師說，「我們看到消費者疲弱，特別是較長期購買我們產品的高價值顧客」。他認為，公司產品周期太長，而消費者在追求更新的選擇。

Lululemon現在行銷方式大為轉變，推出一系列運動明星代言，寄望重振銷售並開拓傳統以外的更多市場。例如在美國網球公開賽，名將提亞佛（Frances Tiafoe）就穿著Lululemon服裝；在高爾夫PGA賽，霍馬（Max Homa）也穿Lululemon上陣。該品牌最明顯想要突破性別印象的行銷行動是，簽下七屆F1世界冠軍賽車手漢米爾頓（Lewis Hamilton）為品牌大使。

在麥唐納領導下，Lululemon因關稅調漲部分商品售價，他也致力精簡公司的組織結構，曾在6月時裁員150人。