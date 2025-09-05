快訊

冠蓋滿京華 斯人獨憔悴！川普白宮宴請科技大咖 昔日麻吉馬斯克缺席

早餐後別馬上刷牙、多打網球…6個小習慣可能讓你活得更健康

新北驚傳電梯井意外！男子從高處急墜 無生命跡象送醫搶救

Lululemon又下修財測 股價盤後崩16%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
Lululemon 4日又下修財測，盤後股價重挫。 美聯社
Lululemon 4日又下修財測，盤後股價重挫。 美聯社

加拿大運動服裝品牌Lululemon周四（4日）下修營運展望，連續第三季讓投資人失望，公司現在仍苦於無法符合高標準的期待，沒能在困難的消費者環境中平衡關稅開支。Lululemon股價在周四盤後崩跌16%，而今年截至周四收盤，股價已經下挫46%。

Lululemon示警，因為美國總統川普取消小額包裹關稅豁免，財務將受到2.4億美元衝擊。以往享有豁免時，Lululemon由加拿大經由電商銷售，免稅寄送許多商品到美國。

Lululemon將第3季的營收預測調降至24.7億美元到25億美元，低於華爾街預期；全年的營收與獲利預期也下修。

彭博指出，Lululemon業績曾在新冠疫情期間大發，快速成長，當時消費者蜂擁搶購公司出品的舒適運動服，如今的營運表現已將當年的成績抹去。現在這家以高價瑜珈緊身褲聞名的品牌，必須贏回注重品質的購物者，這類消費群體近來開始減少支出，又更樂於嘗試較新的品牌。

上季Lululemon同店銷售僅成長1%，遠不如華爾街所估的近3%成長。公司在疫情四年間營收成長140%的亮麗表現已經逐漸消散，後來的競爭同業如Alo Yoga、Vuori正瓜分市占。同時，Lululemon與其他成衣業者則必須應付川普關稅增加的成本。

執行長麥唐納（Calvin McDonald）周四對分析師說，「我們看到消費者疲弱，特別是較長期購買我們產品的高價值顧客」。他認為，公司產品周期太長，而消費者在追求更新的選擇。

Lululemon現在行銷方式大為轉變，推出一系列運動明星代言，寄望重振銷售並開拓傳統以外的更多市場。例如在美國網球公開賽，名將提亞佛（Frances Tiafoe）就穿著Lululemon服裝；在高爾夫PGA賽，霍馬（Max Homa）也穿Lululemon上陣。該品牌最明顯想要突破性別印象的行銷行動是，簽下七屆F1世界冠軍賽車手漢米爾頓（Lewis Hamilton）為品牌大使。

在麥唐納領導下，Lululemon因關稅調漲部分商品售價，他也致力精簡公司的組織結構，曾在6月時裁員150人。

品牌 Lululemon 消費者

延伸閱讀

台積電沒事了？ 川普：到美投資的企業豁免半導體關稅

川普簽署行政命令 美日貿易協議正式實施、15%關稅不疊加

川普：關稅官司若敗訴 與各國貿易協議將作廢

經濟日報社論／川普關稅法律戰 牽動各國談判

相關新聞

Lululemon又下修財測 股價盤後崩16%

加拿大運動服裝品牌Lululemon周四（4日）下修營運展望，連續第三季讓投資人失望，公司現在仍苦於無法符合高標準的期待...

中國無人機稱霸 美議員推「天鑄法」年產百萬架抗衡

美國鷹派議員哈里根憂心中俄數百萬架無人機充斥戰場，而美國卻「坐視不管」，今天提出「天鑄法案」，要求美國國防部每年生產多達...

金價漲勢暫歇 油價續跌 美原油庫存增且憂OPEC+增產

國際油價周四（4日）下跌，觸及兩周低點，因上周美國原油庫存意外增加，而且市場預期石油輸出國組織與盟國（OPEC+）將在本...

博通AI業務爆發 獲神秘百億美元大單 加財報優預期 盤後股價漲4%

向蘋果以及Google母公司Alphabet等企業供應晶片的博通（Broadcom）公布上季財報優於市場預期，並針對本季...

上合峰會啟動開發銀行 中印龍象共舞能撼動全球經濟？

上合組織天津峰會剛落幕，實質的進展是上合開發銀行在討論多年後終於啟動。中俄印三國領袖微笑同框，當能源交易、金融援助與外交姿態交錯，一場峰會背後釋出的訊號，正牽動全球經貿版圖的走向。 美國總統川普對全球高舉關稅大刀之際，中國國家主席習近平藉由20多位領導人出席的上海合作組織天津峰會，提出全球治理倡議，強調奉行主權平等、踐行多邊主義。上合組織峰會的官方照片中，習近平、印度總理莫迪和俄羅斯總統普亭一起開懷大笑。中國與印度真的就此龍象共舞？世界經濟版圖又會發生什麼變化？

寄望就業報告強化降息預期 史指收創新高、道瓊上漲350點

在晚盤大漲後，史坦普500指數收盤創下歷史新高，交易員擺脫了早盤疲軟的私營部門就業數據影響。現在，一份重要的就業報告籠罩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。