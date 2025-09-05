金價漲勢暫歇 油價續跌 美原油庫存增且憂OPEC+增產

國際油價周四（4日）下跌，觸及兩周低點，因上周美國原油庫存意外增加，而且市場預期石油輸出國組織與盟國（OPEC+）將在本周末的會議上提高產量目標；黃金創紀錄的漲勢暫歇，等待周五美國非農就業報告出爐，以判斷降息前景。

油價下跌1%

布蘭特原油11月期貨跌65美分，跌幅1.0%，收每桶66.95美元；美國西德州中級原油（WTI）10月期貨下跌49美分，跌幅0.8%，報每桶63.48美元。

這是布蘭特原油自8月20日以來的最低收盤價。

美國能源資訊局（EIA）表示，在截至8月29日的一周內，由於煉油廠進入維護季節，能源公司增加了240萬桶原油儲存。與路透調查中分析師預測的減少200萬桶原油庫存相比，庫存意外增加。

Again Capital 的合夥人John Kilduff說：「這份報告帶來利空，因原油庫存增加。」

油價在前一個交易日已經大跌，因有報導指OPEC+將在周末開會時考慮新一輪增產。俄羅斯副總理Alexander Novak隨後表示，OPEC+將在做出決定前「從整體上評估當前形勢」。該組織的幾位代表表示，尚未決定下一步行動。

演算法交易人士可能也帶動油價下跌。TD Securities大宗商品策略師Daniel Ghali表示，追隨趨勢的商品交易顧問在油價達到每桶65美元的「買盤枯竭」水準後持續拋售原油，「引發了一些波動並令油價承壓」。

金價漲勢暫歇

現貨黃金價格4日收盤下跌0.38%，報每英兩3,545.85美元；美國黃金期貨下跌0.9%，報3,603.70美元。

交易人士在黃金先前連續七天的上漲後獲利了結；之前的連漲主要是因市場對聯準會降息的預期升溫。

High Ridge Futures 金屬交易主管 David Meger表示：「由於聯準會的降息預期已在很大程度上被消化，周五的每月就業報告將成為關鍵焦點。這種前景若有變化，將直接影響美元，進而影響黃金。」

技術面指標暗示黃金近來接近6%的漲幅可能過熱，14天相對強弱指數顯示黃金本周已觸及超買水準。