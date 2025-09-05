中國無人機稱霸 美議員推「天鑄法」年產百萬架抗衡

快訊

中央社／ 華盛頓4日專電

美國鷹派議員哈里根憂心中俄數百萬架無人機充斥戰場，而美國卻「坐視不管」，今天提出「天鑄法案」，要求美國國防部每年生產多達100萬架無人機，以與中俄大規模生產抗衡，追上現代戰爭節奏。

聯邦眾議院共和黨議員、軍委會成員哈里根（PatHarrigan）提出「2025年天鑄法案」（SkyFoundry Actof 2025），推動國防部快速開發、測試並部署小型無人飛行器系統。他透過聲明表示，法案目的是為了不再讓敵人於「決定戰爭勝負」的武器上超越美國。

中國的商業無人機製造優勢，助攻共軍推動無人機發展。中國大疆公司（DJI）在家用無人機生產和銷售方面居主導地位，2021年占全球消費市場的76%。

哈里根指出，現代戰爭中超過80%的傷亡來自無人機，但美國仍沒有規模化生產的能力，使美軍暴露於風險中。

根據法案內容，國防部推動「天鑄計畫」（SkyFoundry），由兩個部分組成，一是由政府創新中心，聚焦研發與測試，二是獨立的無人機生產綜合設施，兩者皆由美國陸軍裝備司令部負責運作。

創新中心的任務是「整合全球衝突中所學的經驗，快速演進美國的小型無人飛行系統設計。」

法案還將授權國防部長利用加速審批程序來推進無人機的研發、採購與生產，並鼓勵採用替代性採購工具，以利快速開發原型設計與部署。

「天鑄法案」是在美國國防部高調但保密的「複製者計畫」（Replicator Initiative）後推出，後者目標是在兩年內交付數千架廉價無人機，以追上中國。

根據近期國防產業出版物的報導，「複製者計畫」已向軍方各部隊部署了數百套無人系統，但官方至今幾乎未公開計畫狀態與實際進展。

哈里根的幕僚指出，「天鑄法案」與「複製者計畫」的主要區別在於，法案專注於廉價、一次性使用的小型無人機，而不是大規模的自主系統。法案也推動建立製造基線，以便未來能快速擴大小型無人機的生產能力。

哈里根辦公室評估「天鑄法案」的成本介於8億（約新台幣246億元）至10億美元之間。川普政府計劃使用「小型無人機產業基礎」資金來支付。

根據法案，無人機生產設施必須設在現有陸軍倉庫內，並符合一系列其他要求。例如，面積需約800萬平方英尺等。幕僚指出，德州紅河陸軍倉儲基地（Red River Army Depot）符合條件。

這項立法是哈里根先前在2026財年國防授權法案中推動的修正案的延伸。這項修正案要求成立「天鑄計畫工作組」，以改善美國本土小型無人機的製造能力，已於7月通過眾院軍委會審議程序。

國防部 美國國防 國防授權法案

