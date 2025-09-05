博通AI業務爆發 獲神秘百億美元大單 加財報優預期 盤後股價漲4%

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
向蘋果以及Google母公司Alphabet等企業供應晶片的博通（Broadcom）公布上季財報優於市場預期，並針對本季給出強勁展望。該公司宣布獲得一筆來自新客戶的100億美元客製化晶片訂單後，股價在盤後交易飆高。

該公司周四發表聲明，截至10月的第4季銷售將達到大約174億美元。彭博彙總的數據顯示，分析師平均預期為170.5億美元，有部分預測值超過180億美元。

在截至8月3日的第3季，博通銷售成長22%，達到近160億美元。優於分析師此前預估的營收約158億美元。淨利41.4億美元，每股盈餘0.85美元，扭轉去年同期淨虧損18.8億美元（每股虧損0.4美元）。去年虧損主要源自公司將智慧財產權轉移至美國而產生的一次性45億美元稅務提列。扣除部分項目後每股盈餘1.69美元，也優於市場預期的1.67美元。

投資人樂觀看待博通的客製化處理器未來可能威脅輝達（Nvidia）在AI晶片領域的主導地位。今年3月，博通執行長陳福陽表示，公司正與三家大型雲端客戶共同開發新AI晶片，並預期AI成長將延續至明年。

陳福陽在與財報後電話會議中透露，博通已從三大雲端客戶之外的第四位客戶那裡取得100億美元的客製化AI晶片（該公司稱為XPU）訂單。

他說：「其中一位潛在客戶已經下了生產訂單，因此我們正式將其列為XPU客戶。」這筆大訂單推升明年AI營收展望，「我們將從2026年開始大規模出貨」。本季AI營收可望達到62億美元，實現連11季成長。分析師此前僅預估58.2億美元。

上季的AI半導體銷售額是52億美元，也高於分析師預估51.1億美元。

財報還顯示，歸類為「半導體解決方案」的晶片銷售成長57%到91.7億美元。基礎設施軟體業務（包含 VMware）的營收成長43%到67.9億美元。

財報發布後，博通股價在盤後交易最初持平，但百億美元訂單消息傳出，立刻激勵股價上漲逾4%。該公司股價自4月見底以來上漲逾一倍，今年累漲32%。

