台積電ADR勁揚逾1% 聯電大漲超過3%

上合組織天津峰會剛落幕，實質的進展是上合開發銀行在討論多年後終於啟動。中俄印三國領袖微笑同框，當能源交易、金融援助與外交姿態交錯，一場峰會背後釋出的訊號，正牽動全球經貿版圖的走向。 美國總統川普對全球高舉關稅大刀之際，中國國家主席習近平藉由20多位領導人出席的上海合作組織天津峰會，提出全球治理倡議，強調奉行主權平等、踐行多邊主義。上合組織峰會的官方照片中，習近平、印度總理莫迪和俄羅斯總統普亭一起開懷大笑。中國與印度真的就此龍象共舞？世界經濟版圖又會發生什麼變化？

2025-09-05 07:00