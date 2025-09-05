台積電ADR勁揚逾1% 聯電大漲超過3%
台股ADR周四（4日）多數上漲，台積電ADR收盤勁揚1.65%，報每股235.21美元，換算並折合台幣後為每股1,443.34元，較台北交易股票溢價率為24.43%。
聯電ADR大漲超過3%。聯電4日公告8月合併營收跌破200億元關卡，滑落至191.6億元，月減4.3%，年減7.2%，但該公司2025全年維持成長態度不變，法人認為，聯電第3季營運表現應可符合預期。
道瓊工業指數4日收盤上漲350.06點，漲幅0.77%，至45,621.29點；標普500指數上漲53.82點，漲幅0.83%，至6,502.08點；那斯達克指數上漲209.97點，漲幅0.98%，至21,707.69點。
費城半導體指數勁揚75.04點，漲幅1.34%，報5,667.86點。
以下是台股ADR收盤報價：
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 158.17 -0.19 154.00 2.71
中華電 CHT 134.97 +1.29 135.00 -0.02
台積電 TSM 1,443.34 +1.65 1,160.00 24.43
聯電 UMC 42.22 +3.46 42.00 0.52
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
